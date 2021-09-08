Активы негосударственных пенсионных фондов за год взлетели почти на 10% — НКЦБФР

По состоянию на середину 2021 года, общая стоимость активов негосударственных пенсионных фондов (НПФ) составила 3 млрд 712, 9 млн грн.

Как информирует пресс-служба Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), этот показатель на 9,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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"Достаточно долгое время основными направлениями инвестирования НПФ остаются государственные ценные бумаги и средства на депозитах. Комиссия работает над развитием финансовых инструментов на рынках капитала. Надеемся, что вскоре НПФ будут иметь качественный спектр инструментов для развития пенсионного капитала", — заявил член НКЦБФР Юрий Бойко.

По данным Корпоративного негосударственного пенсионного фонда Нацбанка Украины (КНПФ НБУ), активы этого крупнейшего НПФ на середину этого года составляли 1,658 млрд грн, или почти 44,6% от всего рынка. За год они выросли на 5,8%.

В то же время, в НКЦБФР отмечают, что на 30 июня в Украине было 63 лицензированных негосударственных пенсионных фонда, из которых — 58 действующих. Кроме этого, на украинском рынке представлены 19 администраторов НПФ.

Количество участников НПФ за год увеличилось на 1% — до 888,3 тысяч, из которых 12,67 тысяч — участники КНПФ НБУ.

Как уточняет НКЦБФР, количество вкладчиков к этому времени составило 86,2 тысяч, из них большая часть — это физические лица — 84,1 тысяч (97,6%). По сравнению с аналогичным периодом 2020 года, число вкладчиков увеличилось на 13,1%, или на 10 тысяч.

По состоянию на середину этого года, администраторы НПФ заключили 92,4 тысяч пенсионных контрактов, что на 12,8%, или 10,5 тысяч больше, чем годом ранее.

Сумма пенсионных взносов по состоянию на 30 июня составила почти 2,5 млрд грн, и этот показатель увеличился на 10,1% (228,7 млн грн) по сравнению с прошлым годом, говорится в документе.

Согласно обнародованной информации, пенсионные выплаты на 30 июня составили 1,196 млрд грн, на 16,2% больше, чем год назад. Выплаты получили 88,2 тысяч участников, что составляет 9,9% от общего их числа.

Напомним, в мае 2020 года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку разработала новый формат отчетности для новых профессиональных участников рынка ценных бумаг — администраторов негосударственных пенсионных фондов.

За год до этого НКЦБФР начала процесс адаптации условий биржевой торговли в Украине к европейским правилам.