Негосударственные пенсионные фонды будут теперь отчитываться перед НКЦБФР по-новому

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) разработала новый формат отчетности для новых профессиональных участников рынка ценных бумаг — администраторов негосударственных пенсионных фондов (НПФ).

Как сообщает пресс-служба НКЦБФР, требования к отчетности и порядок составления, подачи и обнародования данных определены в проекте "Положения о порядке составления, подачи и обнародования администратором НПФ административных данных, в том числе отчетности по негосударственному пенсионному обеспечению", который был одобрен на заседании НКЦБФР.

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Положение предусматривает предоставление администраторами данных ежедневно, ежемесячно, ежеквартально и ежегодно. Данные делятся на информацию о администратора как юридического лица и информацию о деятельности НПФ и их администрирования администратором.

В частности, новыми профессиональными участниками рынка ценных бумаг к регулятору будет подаваться следующая информация:

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– ежедневные данные, которые состоят из справки о составе, структуре и чистую стоимость активов НПФ, которая составляется и подается администратором по каждому НПФ отдельно. Первый отчетный период — 1 октября 2020;

– ежеквартальные данные по администратора НПФ, в которые включаются ежемесячные данные по администратора за последний месяц отчетного квартала и за I, II и III квартал отчетного года — промежуточная финансовая отчетность администратора, которая должна соответствовать международным стандартам финансовой отчетности. Первый отчетный период — июнь и II квартал 2020 года, а первая отчетность представляется в 31 августа 2020 года;

– ежеквартальные данные о деятельности пенсионных фондов и их администрирования, состоящие из справки о персонифицированном учете участников пенсионного фонда, справки о результатах деятельности корпоративных и профессиональных пенсионных фондов, справки об участниках пенсионного фонда по возрастной категории и за I, II и III квартал отчетного года — промежуточной финансовой отчетности пенсионного фонда. Первый отчетный период — II квартал 2020, а первая отчетность представляется в 30.09.2020;

– годовая финансовая отчетность администратора и годовая финансовая отчетность пенсионных фондов включается в соответствующих ежегодных данных. Первый отчетный период — 2020.

"Мы переходим к ежедневной подаче администраторами информации о составе, структуре и чистой стоимости активов НПФ, так же, как сейчас это работает для открытых инвестиционных фондов. Сроки оказания первой отчетности мягкие, что позволит вовремя настроить системы как на стороне администраторов, так и на стороне Комиссии. Сейчас все идет по графику, мы будем готовы с 1 июля принять на себя функцию государственного регулирования управляющих имуществом и администраторов НПФ", — рассказал член НКЦБФР Александр Панченко.

Напомним, в прошлом году Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку начала процесс адаптации условий биржевой торговли в Украине к европейским правилам.

В частности, с августа на финансовом рынке Украины внедрена новая ІТ-система для централизованного депозитарного учета ценных бумаг DEPEND Q.