Объем эмиссии ценных бумаг на фондовом рынке Украины вырос на 2,5 млрд грн — НКЦБФР

За январь и февраль 2020 года общий объем эмиссионных ценных бумаг, зарегистрированных Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), составил 8,99 млрд грн, что оказалось на 2,49 млрд грн больше, по сравнению с показателем аналогичного периода 2019 года.

Как сообщает пресс-служба регулятора, за отчетный период НКЦБФР зарегистрировала девять выпусков акций на сумму 204,9 млн грн.

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По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, объем зарегистрированных выпусков акций уменьшился на 476,4 млн грн.

НКЦБФР также зарегистрировала 24 выпуска облигаций предприятий на сумму 4,97 млрд грн, что больше прошлогодних результатов на 3,26 млрд грн.

Объем выпусков инвестиционных сертификатов паевых инвестиционных фондов, зарегистрированных НКЦБФР за два первых месяца 2020 года, составил 440 млн грн. Такой показатель оказался меньше на 760 млн грн, чем результат аналогичного периода 2019 года.

В свою очередь, объем выпусков акций корпоративных инвестиционных фондов равен 3,37 млрд грн, что на 0,52 млрд грн больше показателя января — февраля 2019 года.

Напомним, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку планирует установить новые требования к осуществлению деятельности по торговле ценными бумагами и договорам, которые заключаются во время осуществления такой деятельности.

В прошлом году Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку начала процесс адаптации условий биржевой торговли в Украине к европейским правилам.

В частности, с августа на финансовом рынке Украины внедрена новая ІТ-система для централизованного депозитарного учета ценных бумаг DEPEND Q.