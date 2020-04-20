Фондовый рынок 10 минут назад

НКЦБФР вводит новые правила торговли ценными бумагами

НКЦБФР одобрила проекты двух нормативных актов, которые определяют порядок производства торговцами ценными бумагами профессиональной деятельности на фондовом рынке

НКЦБФР вводит новые правила торговли ценными бумагами НКЦБФР вводит новые правила торговли ценными бумагами
Фото: Investgazeta

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) установит новые требования к осуществлению деятельности по торговле ценными бумагами и договорам, которые заключаются во время осуществления такой деятельности.

Как сообщает пресс-служба НКЦБФР, Нацкомиссия одобрила проекты двух нормативных актов, которые определяют порядок производства торговцами ценными бумагами профессиональной деятельности на фондовом рынке и адаптируют его к международным стандартам.

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Речь идет о таких документах как "Требования к договорам, которые заключаются во время осуществления профессиональной деятельности на фондовом рынке (рынке ценных бумаг) — деятельности по торговле ценными бумагами: брокерской деятельности, дилерской деятельности, андеррайтинга, управления ценными бумагам" и "Требования (правила) по осуществлению деятельности по торговле ценными бумагами: Брокерской деятельности, дилерской деятельности, андеррайтинга, управления ценными бумагами".

Новые нормативные акты предусматривают такие новации в деятельности торговцев:

— появление нового вида договора — генеральное соглашение, которое призвано заменить договор на брокерское обслуживание, является более универсальным и может заключаться как с клиентом, так и с контрагентом торговца. Остается возможность заключения договора комиссии, договора поручения и дилерского договора;

— урегулирование процедуры совершения личных сделок, предоставление инвестиционных советов или рекомендаций, проведение инвестиционного исследования и так далее;

— изменение подхода к определению подозрительных сделок;

— возможность оформлять сделки в электронном виде путем обмена электронными сообщениями, что избавляет от необходимости использовать бумажные договора;

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— обязательное оценивание торговцем своих клиентов к оказанию услуг для отнесения их к одной из следующих категорий: профессиональный клиент, профессиональный клиент, приемлемый контрагент. Различным категориям клиентов предусматривается предоставление торговцем различных уровней защиты при выполнении заказов;

— проведение торговцем оценки соответствия и уместности услуг и финансовых инструментов, предоставляемых или предлагаются клиентам;

— определение требований относительно действий торговцев для получения ими можно лучшего результата для своих клиентов;

— определение требований к информации, предоставляемой клиенту или потенциальному клиенту в предоставлении услуги, при ее предоставления и после ее предоставления.

"Для нас это революционный документ, который приближает Украину к уровню цивилизованного мира в торговле ценными бумагами. Он, с одной стороны, дает большие возможности торговцам, в частности большую гибкость, электронное заключения сделок, и, с другой стороны, повышает ответственность продавца по обслуживанию своих клиентов и предоставление им соответствующего уровня защиты", — пояснил член НКЦБФР Дмитрий Тарабакин.

Напомним, в прошлом году Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку начала процесс адаптации условий биржевой торговли в Украине к европейским правилам.

В частности, с августа на финансовом рынке Украины внедрена новая ІТ-система для централизованного депозитарного учета ценных бумаг DEPEND Q.

 

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