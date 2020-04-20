НКЦБФР вводит новые правила торговли ценными бумагами

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) установит новые требования к осуществлению деятельности по торговле ценными бумагами и договорам, которые заключаются во время осуществления такой деятельности.

Как сообщает пресс-служба НКЦБФР, Нацкомиссия одобрила проекты двух нормативных актов, которые определяют порядок производства торговцами ценными бумагами профессиональной деятельности на фондовом рынке и адаптируют его к международным стандартам.

Речь идет о таких документах как "Требования к договорам, которые заключаются во время осуществления профессиональной деятельности на фондовом рынке (рынке ценных бумаг) — деятельности по торговле ценными бумагами: брокерской деятельности, дилерской деятельности, андеррайтинга, управления ценными бумагам" и "Требования (правила) по осуществлению деятельности по торговле ценными бумагами: Брокерской деятельности, дилерской деятельности, андеррайтинга, управления ценными бумагами".

Новые нормативные акты предусматривают такие новации в деятельности торговцев:

— появление нового вида договора — генеральное соглашение, которое призвано заменить договор на брокерское обслуживание, является более универсальным и может заключаться как с клиентом, так и с контрагентом торговца. Остается возможность заключения договора комиссии, договора поручения и дилерского договора;

— урегулирование процедуры совершения личных сделок, предоставление инвестиционных советов или рекомендаций, проведение инвестиционного исследования и так далее;

— изменение подхода к определению подозрительных сделок;

— возможность оформлять сделки в электронном виде путем обмена электронными сообщениями, что избавляет от необходимости использовать бумажные договора;

— обязательное оценивание торговцем своих клиентов к оказанию услуг для отнесения их к одной из следующих категорий: профессиональный клиент, профессиональный клиент, приемлемый контрагент. Различным категориям клиентов предусматривается предоставление торговцем различных уровней защиты при выполнении заказов;

— проведение торговцем оценки соответствия и уместности услуг и финансовых инструментов, предоставляемых или предлагаются клиентам;

— определение требований относительно действий торговцев для получения ими можно лучшего результата для своих клиентов;

— определение требований к информации, предоставляемой клиенту или потенциальному клиенту в предоставлении услуги, при ее предоставления и после ее предоставления.

"Для нас это революционный документ, который приближает Украину к уровню цивилизованного мира в торговле ценными бумагами. Он, с одной стороны, дает большие возможности торговцам, в частности большую гибкость, электронное заключения сделок, и, с другой стороны, повышает ответственность продавца по обслуживанию своих клиентов и предоставление им соответствующего уровня защиты", — пояснил член НКЦБФР Дмитрий Тарабакин.

Напомним, в прошлом году Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку начала процесс адаптации условий биржевой торговли в Украине к европейским правилам.

В частности, с августа на финансовом рынке Украины внедрена новая ІТ-система для централизованного депозитарного учета ценных бумаг DEPEND Q.