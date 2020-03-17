НКЦБФР разрабатывает антикризисные меры для борьбы с распространением COVID-19

В связи с введением карантина из-за эпидемии коронавируса SARS-CoV-2, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) проводит ряд антикризисных мер, которые позволят снизить риск распространения коронавируса в Украине.

Как сообщает пресс-служба НКЦБФР, регулятор решил установить временно на 2020 год специальный порядок созыва и проведения общего собрания акционеров, предусматривающий:

– возможность проведения в 2020 году общего собрания акционеров дистанционно.

– установленные законодательством сроки проведения годовых общих собраний акционеров не будут применяться в 2020 году. Собрание можно будет провести до 31 декабря 2020 года.

– установленные законодательством сроки обнародования годовой отчетности акционерными обществами-эмитентами ценных бумаг не применяться в 2020 году. Годовая отчетность может быть раскрыта в течение 5 рабочих дней после проведения общего собрания акционеров в общем порядке.

– в случае окончания срока полномочий членов наблюдательных советов акционерных обществ в 2020 году, полномочия таких членов наблюдательных советов будут продолжены в полном объеме до даты проведения общего собрания акционеров.

С этой целью НКЦБФР совместно с другими государственными органами и народными депутатами из профильного Комитета Верховной Рады работает над комплексом антикризисных мер, который будет рассмотрен Верховной Радой на внеочередной сессии.

В частности, НКЦБФР считает нужным внести изменения в законодательство о деятельности акционерных обществ и делегировать ей установить временные требования к созыву и проведению общего собрания акционеров на период действия карантина.

Напомним, 12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса.

С 17 марта 2020 года киевская власть усиливает ограничительные меры, чтобы обезопасить жителей и предотвратить ситуацию с возможным распространением коронавируса в Киеве и Украине.