ПриватБанк відновив видачу кредитів, скасував обов'язковий платіж та знизив ставку до 0,00001%

Українські банки починають знімати обмеження щодо користування кредитними грошима. Зокрема 26 лютого державний ПриватБанк відновив для клієнтів користування кредитом у межах встановленого ліміту на карті.

Як уточнила пресслужба ПриватБанку, підвищення кредитного ліміту все ще недоступне, але клієнти зможуть користуватися коштами в межах ліміту.

Крім того, з 1 березня держбанк запроваджує так звані кредитні канікули за всіма кредитними картками. Тобто запускаються пільгові умови для клієнтів-фізособ. Вони передбачають зниження ставки за кредитом до 0,00001% та скасовують обов'язковий мінімальний платіж.

Такі умови діятимуть до 1 червня 2022 року за кредитними картками: універсальна, універсальна Gold та преміальними картками.

"Кредитні канікули діятимуть і за картками, які мали прострочення зобов'язань терміном до 90 днів включно. На період кредитних канікул клієнти можуть вносити кошти на кредитну картку за власним бажанням.", - розповіли у пресслужбі банку.

Процес переведення клієнтів у пільгові умови договору відбуватиметься автоматично, поетапно.

Раніше monobank повернув своїм клієнтам кредитні ліміти у розмірі 10 тисяч грн із раніше схваленого ліміту, якщо вони були доступні до початку війни.

Нагадаємо, що у четвер, 24 лютого, monobank тимчасово призупинив розрахунки на кошти кредитних коштів. Кредитним лімітом користуватись стало неможливо. Втім, у прес-службі фінустанови попросили зберігати спокій та не піддаватися паніці.