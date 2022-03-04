В "Укрпошті" розповіли, як отримувати пенсію та інші виплати під час війни

"Укрпошта" запевняє, що разом із Пенсійним фондом та Міністерством соціальної політики робить все, щоб навіть у складних умовах воєнного стану громадяни вчасно отримали соцвиплати за березень.

Як зазначається у повідомленні держкомпанії, ті, хто отримував пенсії та субсидії через "Укрпошту" і не поїхав з постійного місця проживання, можуть просто чекати на її отримання вдома або забрати у відділенні згідно зі звичайним графіком виплат.

Залежно від стану бойових дій можуть бути перенесені дати виплат, про що отримувачам повідомлятимуть, проте в "Укрпошті" запевняють, що виплати будуть здійснені обов'язково. Перевірити роботу відділень "Укрпошти" можна на сайті offices.ukrposhta.ua.

Ті, хто виїхав з місця фактичного проживання, можуть отримати свої виплати, зателефонувавши спочатку до контакт-центру "Укрпошти" за номером 0 800 300 545, натиснувши кнопку "2" (розділ "Пенсії, соціальні виплати та субсидії"). Усі дзвінки безкоштовні.

Також можна дзвонити до Пенсійного фонду за номерами телефонів, зазначеними для відповідного регіону на його сторінці у Facebook.

Потрібно буде повідомити про необхідність отримання пенсії або допомоги за іншою адресою та повідомити прізвище, ім'я та по батькові одержувача, адресу отримання до березня 2022 року, серію та номер паспорта, номер телефону одержувача, спосіб отримання виплати (на відділення або на домашню адресу), а також нову адресу доставки (індекс відділення "Укрпошти" або адреса тимчасового проживання).

Пенсіонери, які отримують виплати поштовим переказом, повинні також додатково повідомити оператору код переказу, отриманий у SMS-повідомленні.

В "Укрпошті" обіцяють, що гроші будуть виплачені за заявленою адресою проживання протягом кількох днів.

Якщо людина поки що не визначилася з місцем отримання виплати і хоче її отримати у будь-якому автоматизованому відділенні "Укрпошти", до якого буде доступ, про це слід повідомити оператору також.

Для тих, хто отримував пенсії та субсидії через банки і не може зараз зняти готівку з карток, пропонується опція перерахування коштів з картки для отримання готівки у відділенні "Укрпошти" або з доставкою їх за адресою проживання за допомогою послуги "З картки додому". Також гроші можна зняти через POS-термінали у відділеннях "Укрпошти".

Нагадаємо також, що раніше влада вирішила, що якщо той чи інший банк, через який виплачуються пенсії, не зможе здійснювати виплати, цю функцію візьме на себе державний Ощадбанк.

Сам же Ощадбанк напередодні вирішив продовжити до серпня термін дії всіх карток, у яких він закінчився цього року або закінчиться до серпня цього року, а також вирішив активувати до липня картки, у яких термін дії закінчився до 2022 року.