Єврокомісія офіційно запропонувала Україні макрофін в 18 млрд євро на 2023 рік

Європейська комісія 9 листопада офіційно оприлюднила пропозицію надати Україні у 2023 році до 18 млрд євро у новому форматі макрофінансової допомоги. Про це повідомила пресслужба Єврокомісії.

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Гроші виділяють для стабільного забезпечення життєдіяльності державних функцій під час війни. Особливість саме цього пакету фінансової допомоги у тому, що всю суму розділять на 12 місяців. Тобто в наступному році щомісяця Київ отримуватиме по 1,5 млрд євро.

We are proposing €18 billion support to Ukraine in the form of loans for 2023.



This #MFA+ financial assistance of €1.5 billion per month will help 🇺🇦 maintain essential state functions, ensure macroeconomic stability and rehabilitate critical infrastructure.#StandWithUkraine — European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) November 9, 2022

В Україні рішення Єврокомісії вже прокоментував прем‘єр-міністр Денис Шмигаль: "Дуже важлива ініціатива, яка підтримає економічну стабільність нашої держави та зміцнить фундамент нашої майбутньої перемоги. Кошти допоможуть покрити значну частину дефіциту бюджету, який складе 38 млрд доларів".

Єврокомісія напрацювала три варіанти того, яким чином надавати ці гроші. Наразі не повідомляється, який саме варіант обрав ЄС.

Зазначимо, що Угорщина відмовилася брати участь у фінансуванні спільного пакету фінансової допомоги Україні.

Україна в 2022 році вже отримала $19,8 млрд зовнішнього фінансування, до кінця 2022 року очікується ще понад $11 млрд. Як з'ясувалося, без фінансової підтримки Заходу українці залишилися б без пенсій і зарплат. На наступний рік США хочуть підримати рішення ЄС та почати спрямовувати кожного місяця Україні по $1,5 млрд.