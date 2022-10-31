Євросоюз розробив три варіанти фінансової підтримки України на 2023 рік, — Politico

Євросоюз має намір у 2023 році направити Україні 18 млрд євро, але Київ буде отримувати частини суми протягом усього року. Єврокомісія напрацювала три варіанти того, яким чином надавати ці гроші.

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Про це повідомило видання Politico з посиланням на власні джерела.

Перший варіант полягає в тому, щоб запозичити гроші відповідно до так званого "рівня можливостей", тобто різниці між максимальною сумою, яку блок може вимагати від країн ЄС, і фактичними витратами ЄС.

Це дозволить Комісії виходити на ринки без необхідності збирати гарантії від країн ЄС. Влітку через це надання фінансової допомоги Україні загальмувалося на місяць. Але перший варіант вимагає погодження всіх країн ЄС і Європейського парламенту та цілеспрямованих змін до актів ЄС.

Другий варіант – це повторення методу, який використовують зараз, — країни надають бюджетні гарантії Єврокомісії. При цьому він передбачає, що національні гарантії повинні покривати 100% суми, тоді як зараз — 61%. Збільшення відсотків зумовлене тим, що в бюджеті ЄС "немає іншого бюджетного покриття", йдеться в документі. За другим варіантом, країни ЄС також повинні надати зустрічні гарантії на випадок невиконання зобов’язань з боку інших країн Євросоюзу.

Третій варіант аналогічний другому, але не передбачає надання зустрічних гарантій.

Згідно з проектом документу, виплати здійснюватимуться кожного кварталу, починаючи з січня, але спочатку ЄС має обрати варіант, за яким виділятиме гроші.

За словами президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, Євросоюз планує підтримати Україну ресурсами до 1,5 мільярда євро щомісяця до кінця війни, що у сумі складатиме близько 18 мільярдів євро у 2023 році.

США також хочуть почати спрямовувати кожного місяця Україні по $1,5 млрд. Крім того, Європейський банк реконструкції та розвитку інвестує до 3 мільярдів євро протягом 2022-2023 років в Україну для підтримки її економіки.

При цьому Україна цього року вже отримала $19,8 млрд зовнішнього фінансування, до кінця 2022 року очікується ще понад $11 млрд. Як з'ясувалося, без фінансової підтримки Заходу українці залишилися б без пенсій і зарплат.