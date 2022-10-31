Евросоюз разработал три варианта финансовой поддержки Украины на 2023 год, — Politico

Евросоюз намерен в 2023 году направить Украине 18 млрд евро, но Киев будет получать части суммы в течение всего года. Еврокомиссия наработала три варианта того, каким образом предоставлять эти деньги.

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Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на собственные источники.

Первый вариант состоит в том, чтобы заимствовать деньги в соответствии с так называемым "уровнем возможностей", то есть разницей между максимальной суммой, которую блок может требовать от стран ЕС, и фактическими затратами ЕС.

Это позволит Комиссии выходить на рынки без необходимости сбора гарантий от стран ЕС. Летом из-за этого предоставление финансовой помощи Украине затормозилось на месяц. Но первый вариант требует согласования всех стран ЕС и Европейского парламента и целенаправленных изменений актов ЕС.

Второй вариант – это повторение метода, который используют сейчас, – страны предоставляют бюджетные гарантии Еврокомиссии. При этом он предусматривает, что национальные гарантии должны покрывать 100% суммы, в то время как сейчас 61%. Увеличение процентов обусловлено тем, что в бюджете ЕС "нет другого бюджетного покрытия", говорится в документе. По второму варианту страны ЕС также должны предоставить встречные гарантии на случай невыполнения обязательств со стороны других стран Евросоюза.

Третий вариант аналогичен второму, но не предполагает предоставление встречных гарантий.

Согласно проекту документа, выплаты будут производиться каждый квартал, начиная с января, но сначала ЕС должен выбрать вариант, по которому будет выделять деньги.

По словам президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен, Евросоюз планирует поддержать Украину ресурсами до 1,5 миллиарда евро ежемесячно до конца войны, что в сумме составит около 18 миллиардов евро в 2023 году.

США также хотят начать направлять ежемесячно Украине по $1,5 млрд. Кроме того, Европейский банк реконструкции и развития инвестирует до 3 миллиардов евро в течение 2022-2023 годов в Украину для поддержки ее экономики.

При этом Украина в этом году уже получила $19,8 млрд внешнего финансирования, до конца 2022 года ожидается еще более $11 млрд. Как выяснилось, без финансовой поддержки Запада украинцы остались бы без пенсий и зарплат.