Еврокомиссия официально предложила Украине макрофин в 18 млрд евро на 2023 год

Европейская комиссия 9 ноября официально обнародовала предложение о предоставлении Украине в 2023 году до 18 млрд евро в новом формате макрофинансовой помощи. Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

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Деньги выделяют для стабильного обеспечения жизнедеятельности государственных функций во время войны. Особенность именно этого пакета финансовой помощи состоит в том, что всю сумму разделят на 12 месяцев. То есть, в следующем году ежемесячно Киев будет получать по 1,5 млрд евро.

We are proposing €18 billion support to Ukraine in the form of loans for 2023.



This #MFA+ financial assistance of €1.5 billion per month will help 🇺🇦 maintain essential state functions, ensure macroeconomic stability and rehabilitate critical infrastructure.#StandWithUkraine — European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) November 9, 2022

В Украине решение Еврокомиссии уже прокомментировал премьер-министр Денис Шмыгаль: "Очень важна инициатива, которая поддержит экономическую стабильность нашего государства и укрепит фундамент нашей будущей победы. Средства помогут покрыть значительную часть дефицита бюджета, который составит 38 млрд долларов".

Еврокомиссия наработала три варианта того, каким образом предоставлять эти деньги. Пока не сообщается, какой именно вариант избрал ЕС.

Отметим, что Венгрия отказалась участвовать в финансировании совместного пакета финансовой помощи Украине. По этому поводу вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сказал: "Мы будем вести очень интенсивную работу со всеми государствами-членами, в том числе с Венгрией. Мы обсудим обеспокоенность Венгрии по этому вопросу и я надеюсь мы найдем решение".

Украина в 2022 году уже получила $19,8 млрд внешнего финансирования, до конца 2022 года ожидается еще более $11 млрд. Как выяснилось, без финансовой поддержки Запада украинцы остались бы без пенсий и зарплат. На следующий год США хотят поддержать решение ЕС и начать направлять ежемесячно Украине по $1,5 млрд.