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ЕС выделяет Украине еще 2,5 миллиарда евро

ЕС выделяет Украине еще 2,5 миллиарда евро

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен объявила, что Европейский Союз выделяет Украине еще 2,5 миллиарда евро.

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Об этом она написала в Твиттере .

"Еврокомиссия выделяет Украине еще 2,5 миллиарда евро. Мы планируем 18 миллиардов евро на 2023 год с регулярным выделением средств. Для срочного ремонта и быстрого восстановления, ведущего к успешной реконструкции", - отметила Урсула фон дер Ляен.

Она подчеркнула, что ЕС будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Отметим, Европейская комиссия 9 ноября официально обнародовала предложение предоставить Украине в 2023 году до 18 млрд евро в новом формате макрофинансовой помощи.

Украина в 2022 году уже получила $19,8 млрд внешнего финансирования, до конца 2022 года ожидается еще более $11 млрд. Как выяснилось, без финансовой поддержки Запада украинцы остались бы без пенсий и зарплат. На следующий год США хотят поддержать решение ЕС и начать направлять ежемесячно Украине по $1,5 млрд.

Автор:
Светлана Манько