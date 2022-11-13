ЕС выделяет 1 млрд евро на экспорт украинских зерновых

ЕС мобилизует 1 млрд евро на вывоз зерна из Украины "Путями солидарности". Соответствующую декларацию обнародовала Еврокомиссия.

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Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

Отмечается, что Еврокомиссия срочно выделит гранты на 250 млн. евро для развития экспортных "Путей солидарности". Это позволит сократить время ожидания, улучшить движение через пункты пересечения границы и пути доступа к ним.

Кроме того, через Фонд Connecting Europe Facility (CEF) будет мобилизовано 50 млн евро для развития инфраструктуры, необходимой для дальнейшего увеличения пропускной способности.

А до конца 2023 года Европейский инвестиционный банк планирует инвестировать до 300 миллионов евро в проекты, отвечающие целям "Пути солидарности".

Такую же сумму вложит в течение 2022-2023 годов Европейский банк реконструкции и развития.

Еще $100 млн поступит от Всемирного банка.

"Пожалуйста, знайте: ваша оборонная, финансовая, политическая и гуманитарная помощь позволила спасти миллионы жизней. Это солидарность, которая наглядно демонстрирует силу европейских ценностей. Когда Европа по-настоящему объединена, никакой тирании не отнять свободы европейцев", - подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что, несмотря на блокирование Россией экспорта украинской агропродукции, удалось открыть новую дорогу экономической жизни через территорию Европейского Союза.

"И этой дорогой жизнь наладили поставки, которые критически важны не только для Украины, но и для всей Европы и многих других стран – партнеров Европы", – сказал Зеленский.

Отметим, Украина хочет расширить "зерновое соглашение", включив больше портов и товаров, и надеется, что на следующей неделе будет принято решение о продлении соглашения как минимум на год.