Украина получила от ЕС помощь по ремонту газовой инфраструктуры в полевых условиях

Словакия, Италия и Германия предоставили Украине инструменты по ремонту газовой инфраструктуры в полевых условиях. Об этом сообщает пресс-служба Оператора газотранспортной системы Украины.

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Согласно сообщению, в последние недели 2022 года оператор ГТС Украины получил груз с технологической помощью от международных партнеров – операторов Eustream AS (Словакия), Snam (Италия) и МИД Германии.

"Во время войны очень важно обеспечить специалистов ВГТС необходимые инструменты и оборудование для работы "в полевых условиях". Оператор ГТС Украины в сотрудничестве с Министерством энергетики Украины и Секретариатом Энергетического сообщества (Energy Community), на базе которого создана оперативная группа по поддержке Украины (USTF ), заботятся о повышении мобильности ремонтных бригад, рискующих жизнью, устраняют повреждения, причиненные российскими оккупантами", - говорится в сообщении.

Среди оборудования, предоставленного Оператору ГТС, аккумуляторные дрели, перфораторы, портативные зарядные станции, предохранители к получаемым ранее генераторам, ИТ-оборудованию и тому подобное.

Напомним, в ночь на 4 января российская армия обстреляла Никополь Днепропетровской области. В результате обстрелов были повреждены газопровод и линия электропередач.