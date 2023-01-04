Україна отримала від ЄС допомогу для ремонту газової інфраструктури в польових умовах

Словаччина, Італія та Німеччина надали Україні інструменти для ремонту газової інфраструктури в польових умовах. Про це повідомляє прес-служба Оператора газотранспортної системи України.

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Згідно з повідомленням, в останні тижні 2022 року Оператор ГТС України отримав вантаж із технологічною допомогою від міжнародних партнерів – операторів Eustream A.S. (Словаччина), Snam (Італія) та МЗС Німеччини.

"Під час війни дуже важливо забезпечити фахівців ВДТСУ необхідні інструменти та обладнання для роботи "в польових умовах". Оператор ГТС України у співпраці з Міністерством енергетики України та Секретаріатом Енергетичного співтовариства (Energy Community), на базі якого створено оперативну групу з підтримки України (USTF), дбають про підвищення мобільності ремонтних бригад, які ризикують життям, усувають пошкодження, завдані російськими окупантами", - сказано в повідомленні.

Серед обладнання, котре було надано Оператору ГТС, акумуляторні дрилі, перфоратори, портативні зарядні станції, запобіжники до отримуваних раніше генераторів, ІТ-обладнання та інше.

Нагадаємо, в ніч на 4 січня російська армія обстріляла Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілів були пошкоджені газогін та лінія електропередач.