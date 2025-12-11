Україна та ЄС погодили план реформ для вступу в ЄС: боротьба з корупцією в пріоритеті

Україна та ЄС узгодили пріоритетний план реформ, у якому боротьба з корупцією визначена головним пріоритетом. План містить 10 ключових напрямів, включно зі змінами в кримінальних провадженнях, реформою ДБР, оновленням процедури відбору Генпрокурора та впровадженням антикорупційної стратегії до середини 2026 року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення Євростату.

Пріоритетний план реформ України

Після неформальної зустрічі міністрів європейських справ, що 11 грудня 2025 року відбулася у Львові, Україна та Європейський Союз підтвердили спільну відданість просуванню українського євроінтеграційного шляху, прискоренню ключових реформ та подальшій політичній, фінансовій, економічній, гуманітарній, військовій і дипломатичній підтримці з боку ЄС.

Україна високо оцінила рішення ЄС про виплату заключного траншу в межах ініціативи ERA у розмірі 4,1 млрд євро та надання ще 1,8 млрд євро в рамках Механізму допомоги Україні у листопаді. Ці ресурси посилять можливості держави у фінансуванні першочергових соціальних потреб, зміцненні оборони та реалізації проєктів відновлення.

Учасники зустрічі знову засудили триваючу агресію Росії проти України. Єврокомісія підтвердила свою рішучість підтримувати Україну в досягненні справедливого та сталого миру.

В ЄС наголосили, що розширення Союзу є стратегічною інвестицією у стабільність і безпеку континенту, а Україна здатна стати важливим активом об’єднаної Європи. Вступ нашої держави до ЄС, підкреслили сторони, посилить безпекову архітектуру всієї Європи і стане складовою ширших гарантій безпеки для України.

Сторони привітали завершення двостороннього скринінгу всіх переговорних розділів у рекордні строки та позитивну оцінку Єврокомісії, що всі шість кластерів готові до відкриття. Очікується, що першим буде відкрито кластер основоположних питань. Європейська Рада вже працює над підготовкою наступних кроків.

Україна та ЄС підтвердили відданість принципу, що процес розширення має залишатися справедливим, суворим і заснованим виключно на досягнутому прогресі. Попри складні умови війни, Україна демонструє рішучість і стійкість у впровадженні реформ, що зміцнюють верховенство права, прозорість і довіру суспільства. Ці зміни є ключовими для наближення до членства в ЄС.

ЄС привітав ухвалення Україною дорожніх карт щодо верховенства права, реформи державного управління, демократичних інституцій та плану дій щодо національних меншин, які отримали позитивну оцінку Єврокомісії.

Україна підтвердила готовність виконувати рекомендації звіту ЄС про розширення за 2025 рік та забезпечити подальше просування реформ у базових кластерах. Відкриття кластера основ, наголосили в Києві, є критично важливим для консолідації прогресу.

Єврокомісія, зі свого боку, визнала ці зусилля та пообіцяла й надалі підтримувати Україну — від зміцнення інституцій до удосконалення системи державного управління. Обидві сторони підкреслили рішучість зберігати темп реформ і прискорювати євроінтеграційний прогрес.

Україна продовжує посилювати боротьбу з корупцією та зміцнювати верховенство права в межах євроінтеграційного процесу. У межах реалізації дорожньої карти щодо верховенства права на наступний рік визначено десять ключових реформ, які мають забезпечити швидший, ефективніший і прозоріший рух до членства в ЄС.

1. Комплексні зміни до Кримінального процесуального кодексу. Передбачається скасування автоматичного закриття справ через сплив строків, перегляд процесуальних норм, подовження строків давності за корупційні злочини, чітке розмежування повноважень правоохоронних органів та розширення юрисдикції НАБУ і САП.

2. Гарантований доступ НАБУ до якісних та неупереджених судових експертиз.

3. Огляд та оновлення процедури призначення й звільнення Генерального прокурора за участі Венеціанської комісії, щоб забезпечити її відповідність європейським стандартам.

4. Новий закон про прозорий і заснований на заслугах добір прокурорів — із чіткими критеріями, конкурентними процедурами та оцінкою доброчесності.

5. Глибока реформа Державного бюро розслідувань. Планується незалежний аудит інституції та ухвалення нового профільного закону, який врахує необхідні рекомендації.

6. Негайне призначення суддів Конституційного Суду та членів Вищої ради правосуддя, які успішно пройшли міжнародну перевірку.

7. Розширення участі міжнародних експертів у конкурсній комісії ВККС, що забезпечить прозоре формування суддівського корпусу.

8. Прийняття закону про декларації доброчесності суддів та удосконалення механізмів їх перевірки. Також — цифровізація та покращення виконання судових рішень.

9. Ухвалення Антикорупційної стратегії та Державної антикорупційної програми до ІІ кварталу 2026 року й забезпечення їхнього реального виконання.

10. Посилення внутрішнього контролю проти корупції в органах влади. Зокрема, запровадження сучасних систем аудиту, управління ризиками та широке застосування інструментів НАЗК у державних установах.

Ці заходи підтверджують рішучість України зміцнювати інституції, підвищувати прозорість та виконувати зобов’язання на шляху до вступу в Європейський Союз. Єврокомісія готова й надалі підтримувати Україну політично, фінансово та технічно.

