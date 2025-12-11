Киев и Брюссель согласовали план реформ для вступления Украины в ЕС: борьба с коррупцией - в приоритете

Украина и ЕС согласовали приоритетный план реформ, в котором борьба с коррупцией определяется главным приоритетом. План содержит 10 ключевых направлений, включая изменения в уголовных производствах, реформу ДБР, обновление процедуры отбора Генпрокурора и внедрение антикоррупционной стратегии до середины 2026 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Евростата.

Приоритетный план реформ Украины

После неформальной встречи министров европейских дел, которая состоялась 11 декабря 2025 г. во Львове, Украина и Европейский Союз подтвердили общую приверженность продвижению украинского евроинтеграционного пути, ускорению ключевых реформ и дальнейшей политической, финансовой, экономической, гуманитарной, военной и дипломатической поддержке со стороны ЕС.

Украина высоко оценила решение ЕС о выплате заключительного транша в рамках инициативы ERA в размере 4,1 млрд евро и предоставлении еще 1,8 млрд евро в рамках Механизма помощи Украине в ноябре. Эти ресурсы усилят возможности государства в финансировании первоочередных социальных потребностей, укреплении обороны и реализации проектов обновления.

Участники встречи снова осудили продолжающуюся агрессию России против Украины. Еврокомиссия подтвердила свою решимость поддерживать Украину в достижении справедливого и стабильного мира.

В ЕС подчеркнули, что расширение Союза является стратегической инвестицией в стабильность и безопасность континента, а Украина способна стать важным активом объединенной Европы. Вступление нашего государства в ЕС, подчеркнули стороны, усилит архитектуру безопасности всей Европы и станет составляющей более широких гарантий безопасности для Украины.

Стороны приветствовали завершение двустороннего скрининга всех переговорных разделов в рекордные сроки и положительную оценку Еврокомиссии, что все шесть кластеров готовы к открытию. Ожидается, что первым будет открыт кластер основополагающих вопросов. Европейский Совет уже работает над подготовкой следующих шагов.

Украина и ЕС подтвердили приверженность принципу, что процесс расширения должен оставаться справедливым, строгим и основанным исключительно на достигнутом прогрессе. Несмотря на сложные условия войны, Украина демонстрирует решительность и устойчивость во внедрении реформ, укрепляющих верховенство права, прозрачность и доверие общества. Эти изменения являются ключевыми для приближения к членству в ЕС.

ЕС приветствовал принятие Украиной дорожных карт относительно верховенства права, реформы государственного управления, демократических институтов и плана действий по национальным меньшинствам, получившим положительную оценку Еврокомиссии.

Украина подтвердила готовность следовать рекомендациям отчета ЕС о расширении за 2025 год и обеспечить дальнейшее продвижение реформ в базовых кластерах. Открытие кластера основ, подчеркнули в Киеве, критически важно для консолидации прогресса.

Еврокомиссия, со своей стороны, признала эти усилия и пообещала и дальше поддерживать Украину — от укрепления институтов до усовершенствования системы государственного управления. Обе стороны подчеркнули решимость сохранять темпы реформ и ускорять евроинтеграционный прогресс.

Украина продолжает усиливать борьбу с коррупцией и укреплять верховенство права внутри евроинтеграционного процесса. В рамках реализации дорожной карты относительно верховенства права на следующий год определены десять ключевых реформ, которые должны обеспечить более быстрое, более эффективное и прозрачное движение к членству в ЕС.

1. Комплексные изменения в Уголовный процессуальный кодекс. Предусматривается отмена автоматического закрытия дел через истекший срок, пересмотр процессуальных норм, продление сроков давности за коррупционные преступления, четкое разграничение полномочий правоохранительных органов и расширение юрисдикции НАБУ и САП.

2. Гарантированный доступ НАБУ к качественным и беспристрастным судебным экспертизам.

3. Обзор и обновление процедуры назначения и увольнения Генерального прокурора с участием Венецианской комиссии, чтобы обеспечить ее соответствие европейским стандартам.

4. Новый закон о прозрачном и основанном на заслугах отборе прокуроров — с четкими критериями, конкурентными процедурами и оценкой добродетели.

5. Глубокая реформа Государственного бюро расследований. Планируется независимый аудит институции и принятие нового профильного закона, учитывающего необходимые рекомендации.

6. Немедленное назначение судей Конституционного Суда и членов Высшего совета правосудия, успешно прошедших международную проверку.

7. Расширение участия международных экспертов в конкурсной комиссии ВККС, что обеспечит прозрачное формирование судейского корпуса.

8. Принятие закона о декларации добродетели судей и усовершенствование механизмов их проверки. Также – цифровизация и улучшение исполнения судебных решений.

9. Принятие Антикоррупционной стратегии и Государственной антикоррупционной программы во II квартал 2026 года и обеспечение их реального выполнения.

10. Ужесточение внутреннего контроля против коррупции в органах власти. В частности, внедрение современных систем аудита, управления рисками и широкое применение инструментов НАПК в государственных учреждениях.

Эти меры подтверждают решимость Украины укреплять институты, повышать прозрачность и выполнять обязательства по пути вступления в Европейский Союз. Еврокомиссия готова и дальше поддерживать Украину политически, финансово и технически.

