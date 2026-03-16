Україна прискорює інтеграцію до ЄС: виконано вже 84% угоди

Які реформи наблизили Україну до ЄС / Pixabay

Україна у 2025 році виконала 84% зобов’язань за угодою про асоціацію з Європейським Союзом, що на три відсоткові пункти більше, ніж роком раніше. 

Як пише Delo.ua, про це йдеться у новому звіті про імплементацію документа.

Прогрес євроінтеграції

Опубліковано звіт про виконання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом за 2025 рік.  Документ відображає прогрес України у впровадженні реформ та наближенні законодавства до стандартів ЄС.

За результатами 2025 року загальний прогрес виконання Угоди зріс з 81% у 2024 році до 84% у 2025 році.   

У 2025 році Україна досягла помітного прогресу у виконанні зобов’язань за Угодою про асоціацію з ЄС у кількох ключових сферах.

Найбільше зростання протягом року зафіксовано у:

  • Фінансовому секторі – річний приріст склав 8%, загальний прогрес досяг 82%;
  • Соціальній політиці та трудових відносинах – приріст 7%, загальний рівень виконання 87%;
  • Митних питаннях – приріст 5%, загальний прогрес 96%;
  • Сільському господарстві – приріст 5%, загальний рівень виконання 79%.

Водночас у деяких сферах Україна вже практично завершила імплементацію зобов’язань:

  • Статистика та обмін інформацією – виконання 100%;
  • Освіта, навчання та молодь – 99%;
  • Інтелектуальна власність – 98%.

Такий прогрес свідчить про стабільне наближення українського законодавства до стандартів ЄС і ефективне впровадження реформ у різних сферах життя країни.

Нагадаємо, у грудні Київ та Брюссель погодили план реформ для вступу України до ЄС. В ньому боротьба з корупцією визначена головним пріоритетом. План містить 10 ключових напрямів, включно зі змінами в кримінальних провадженнях, реформою ДБР, оновленням процедури відбору Генпрокурора та впровадженням антикорупційної стратегії до середини 2026 року.

Автор:
Ольга Опенько