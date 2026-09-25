Українські військові замовили понад 590 тисяч дронів від початку року: що купують найбільше

За 9 місяців 2026 року українські військові замовили понад 590 000 безпілотних літальних апаратів на Brave1 Market. Середня сума замовлень на місяць із початку року зросла більш ніж удвічі.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Міноборони.

Які дрони замовляють

За даними відомства, найбільший попит мають дрони-перехоплювачі — для боротьби з розвідувальними безпілотниками та "антишахеди". На другому місці — FPV-камікадзе коптерного типу.

Найбільший приріст зафіксовано у категорії БпЛА-камікадзе літакового типу, замовлення яких зросли у 6 разів.

До найдорожчих технологічних категорій належать дрони-матки, а найбільше коштів у грошовому еквіваленті спрямували на дрони-бомбери.

Що можна купити за "єБали"

На Brave1 Market військові можуть купувати дрони, наземні роботизовані комплекси та засоби РЕБ за "єБали".

Їх нараховують за виконані бойові місії. Серед підстав для нарахування — верифіковане ураження цілей, розвідка, логістика та евакуація із застосуванням роботизованих систем.

Система також дає змогу підрозділам використовувати накопичені бали для придбання необхідних засобів. Виробники при цьому можуть бачити статистику використання своєї продукції: позицію в рейтингу, кількість виконаних місій та підрозділи, які використовують конкретний дрон або НРК.

Нагадаємо, Міністерство оборони підтвердило окремі технічні затримки з оплатою поставок за програмою "єБали", однак запевнило, що кошти на неї передбачені до кінця року, а всі належні виробникам виплати будуть проведені.