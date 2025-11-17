Euroclear подаст в суд, если ЕС конфискует замороженные активы РФ для "репарационного кредита" Украине

Расположенный в Брюсселе финансовый депозитарий Euroclear будет судиться с Европейской комиссией, если и решит принудительно изъять в пользу Украины размещенные в учреждении активы центрального банка России общим объемом 180 млрд евро.

Как пишет Delo.ua, об этом гендиректор депозитария Валери Урбен заявила в интервью французской газете Le Monde, передает Deutsche Welle.

Она убеждена, что конфискация замороженных российских активов, львиная доля которых хранится в Euroclear, будет противоречить международному праву суверенитета государственных активов. Урбен считает, что Россия может тогда начать судебный процесс.

Соответственно, если решение по изъятию активов РФ все же будет принято руководством Евросоюза, Euroclear будет обжаловать его в судебном порядке.

"Есть законы. В зависимости от того, как это будет выглядеть юридически, мы решим, что мы можем и хотим сделать", – сказала Урбен французским журналистам.

Она добавила, что не исключает возможности судебного иска против европейских институций, признавая при этом, что ее команды еще не подготовили дело.

"Важнейшим для Euroclear является авторитет и доверие. Мы являемся важным звеном, которое должно оставаться непоколебимым для стабильности финансовых рынков", - подчеркнула Урбен.

Заметим, после саммита в Брюсселе 23 октября лидеры ЕС решили отложить принятие решения по использование замороженных российских активов в поддержку Украины.

Принятие решения заблокировала Бельгия, требующая гарантий, что не будет нести финансовые риски в случае возможного дефолта. Речь идет об активах центробанка РФ на сумму около 140 млрд евро, находящихся в бельгийском депозитарии Euroclear.

Следующая встреча по теме "репарационного кредита" запланирована на 18-19 декабря.

"Репарационный кредит" от ЕС

Напомним, недавно Европейский Союз начал рассматривать возможность предоставления Украине "репарационного кредита" .

Планируется, что Украина может получить около 140 млрд евро новых кредитов по замороженным российским активам. Средства будут возвращены только в том случае, если Россия согласится выплатить компенсацию за нанесенный войной ущерб.

В ЕС все больше убеждены, что использование замороженных активов российского центрального банка является единственным действенным способом обеспечить стабильное финансирование Украины, поскольку другие источники поддержки иссякают.

Согласно макропрогнозу ICU, украинская экономика будет оставаться критически зависимой от международной помощи, по меньшей мере, до конца 2026 года. В то же время потенциальное утверждение " репарационного кредита " от ЕС на 140 млрд евро, привязанного к замороженным российским активам, может стать "финансовым щитом" для Украины и существенно улучшить макроэкономические перспективы.

Но есть и оборотная сторона инициативы: замороженные российские активы планировались как источник финансирования послевоенного восстановления, поэтому их использование для текущих нужд ограничивает возможности в будущем.

Общая стоимость замороженных активов российского центробанка в мире составляет, по разным подсчетам, от 260 до 350 миллиардов евро.