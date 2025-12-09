Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,07

+0,01

EUR

49,02

+0,03

Наличный курс:

USD

42,35

42,28

EUR

49,40

49,25

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Укрпочта" снизила тариф на мелкие посылки еще в 24 странах мира

глобус, коробки
Укрпочта снизила тариф на мелкие отправления еще в 24 страны мира / Depositphotos

Укрпочта расширила географию услуги "Мелкий пакет PRIME" еще на 24 страны мира. Теперь украинцы смогут отправлять небольшие пакеты весом до 2 кг по новым направлениям с экономией до 25%.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба "Укрпочты".

Отмечается, что кроме США, Канады, Германии, Австралии отправлять по тарифу "Мелкий пакет PRIME" можно в Ватикан, Албанию, Алжир, Андорру, Армению, Гренландию, Монако, Черногорию и другие государства. Всего – в перечне уже 109 стран мира.

В "Укрпочте" отметили, что бизнесы, активно продающие за границу украшения, аксессуары, брендированный мерч, теперь смогут сэкономить на доставке от 11% до 25% на каждой отправке.

К примеру, ранее посылка до 100 г по указанным выше направлениям обходилась в $7,26 (рекомендованный мелкий пакет). Теперь можно выбрать PRIME и отправить ее за $5,5.

К тому же "Мелкий пакет PRIME" предусматривает доставку непосредственно в почтовый ящик, поэтому получателям за границей не нужно посещать почтовое отделение. Это одна из главных причин, почему услугу чаще всего выбирают продавцы на международных маркетплейсах.

В настоящее время более 90% небольших пакетов в США и ключевые страны Европы прибывают в пределах 7–14 дней.

Как сообщалось, "Укрпочта" пока не будет пересматривать тарифы на доставку посылок по Украине.

Автор:
Светлана Манько