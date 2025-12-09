"Укрпочта" снизила тариф на мелкие посылки еще в 24 странах мира

Укрпочта расширила географию услуги "Мелкий пакет PRIME" еще на 24 страны мира. Теперь украинцы смогут отправлять небольшие пакеты весом до 2 кг по новым направлениям с экономией до 25%.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба "Укрпочты".

Отмечается, что кроме США, Канады, Германии, Австралии отправлять по тарифу "Мелкий пакет PRIME" можно в Ватикан, Албанию, Алжир, Андорру, Армению, Гренландию, Монако, Черногорию и другие государства. Всего – в перечне уже 109 стран мира.

В "Укрпочте" отметили, что бизнесы, активно продающие за границу украшения, аксессуары, брендированный мерч, теперь смогут сэкономить на доставке от 11% до 25% на каждой отправке.

К примеру, ранее посылка до 100 г по указанным выше направлениям обходилась в $7,26 (рекомендованный мелкий пакет). Теперь можно выбрать PRIME и отправить ее за $5,5.

К тому же "Мелкий пакет PRIME" предусматривает доставку непосредственно в почтовый ящик, поэтому получателям за границей не нужно посещать почтовое отделение. Это одна из главных причин, почему услугу чаще всего выбирают продавцы на международных маркетплейсах.

В настоящее время более 90% небольших пакетов в США и ключевые страны Европы прибывают в пределах 7–14 дней.

Как сообщалось, "Укрпочта" пока не будет пересматривать тарифы на доставку посылок по Украине.