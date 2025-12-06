Запланована подія 2

"Укрпочта" запустила первый почтомат в Киеве: где находится

почтомат
Почтомат на Майдане / Укрпочта

"Укрпочта" запустила первый почтомат в Киеве, который расположен на Майдане Независимости рядом с центральным отделением.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский.

Смелянский лично протестовал новый сервис, записав селфи-видео на фоне почтомата и продемонстрировав процесс получения посылки.

О почтаматах от "Укрпочты"

Почтоматы будет производить украинский производитель Modern Expo, победивший в тендере.

Новые устройства разработаны по повышенным стандартам безопасности и приспособлены к работе в автономном режиме даже без электроэнергии и связи.

"После длительной (более года) борьбы за возможность наконец прозрачно закупить качественные, адаптированные к условиям военного времени и разные предпочтения клиентов почтоматы, сегодня Укрпочта может объявить о подписании соглашения на поставку собственных почтоматов — что важно, украинского производства — с лидером рынка, компанией Modern Expo", - написал Смелянский.

Компания отмечает, что устройства будут обладать рядом преимуществ и станут удобными даже в сложных условиях.

  • Во-первых, пользоваться почтоматами можно будет как через мобильное приложение, так и без него – с помощью PIN-кода, который вводится на металлической клавиатуре, устойчивой к любым погодным условиям.
  • Во-вторых, почтоматы будут позволять не только получать, но и отправлять отправки. Впоследствии они частично заменят традиционные почтовые ящики – фактически это будет решение "два в одном".
  • В-третьих, устройства созданы для работы в автономном режиме даже при отсутствии электроэнергии или связи. Они изготовлены по повышенным стандартам безопасности, имеют защиту от воды, пыли и механических повреждений и могут работать при любых условиях.

Ранее анонсировалось, что "Укрпочта"  запускает пилотный проект с почтоматами и курьерами.

Автор:
Ольга Опенько