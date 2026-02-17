82% украинцев не поддерживают НДС на международные посылки: получает каждый третий

82% украинцев не поддерживают введение налога на добавленную стоимость в размере 20% на все международные посылки. Почти треть граждан за последний год получала международные отправления, стоимость которых в большинстве случаев не превышала 50 евро.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствуют результаты исследования социологической группы "Рейтинг" (Rating Group).

Так, 57% украинцев совсем не поддерживают идею введения налога на добавленную стоимость на все международные посылки, еще 25% – скорее не поддерживают, тогда как полностью поддерживают такую инициативу 4%, а 7% скорее соглашаются с ней.

При этом около трети опрошенных (29%) сообщили, что за последний год получала международные посылки. В основном (68%) стоимость посылки составляла до 50 евро, и это самый частый вариант как среди более состоятельных граждан, так и граждан с меньшим уровнем обеспеченности.

В то же время около половины украинцев активно пользуются услугами почтовой доставки посылок в пределах Украины, то есть получают или передают посылки по крайней мере раз в несколько месяцев. Из них более трети делает это несколько раз в месяц.

Среди получавших товары из-за рубежа почти треть (29%) заказывали товары, которые были важны для преодоления последствий энергетического кризиса.

В общем, самыми популярными товарами, получавшими через международную почту, являются одежда и обувь (45%), а также павербанки, аккумуляторы, зарядные устройства (26%).

При этом покупка таких устройств за границей может значительно сэкономить средства: например, зарядная станция Bluetti там стоит на 60% дешевле, а EcoFlow – на четверть дешевле, чем в Украине.

Большинство украинцев отмечают важность международных почтовых посылок во время войны (64%), в частности, четверть считает их критически важными. Абсолютное большинство уверено, что подорожание международных посылок может негативно влиять на волонтерскую деятельность и оборону (79%). Еще больше украинцы убеждены, что на эти сферы могут негативно отразиться задержки международных посылок (85%).

Опрос проводился методом CATI (интервью с использованием компьютера) среди 1000 респондентов от 18 лет во всех подконтрольных регионах Украины, где на момент опроса была украинская мобильная связь. Результаты взвешены с использованием актуальных данных Государственной службы статистики. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения (ошибка – не более 3,1% с доверительной вероятностью 0,95).

Заметим, что импортные посылки стоимостью до 150 евро освобождены от налогообложения.

Предварительные договоренности Украины с Международным валютным фондом о получении нового финансирования предусматривают принятие закона о расширении налогообложения международных посылок, в том числе отправлений стоимостью до 150 евро. Обсуждаются два возможных подхода: введение фиксированного сбора с каждой посылки или механизм, по которому налог будет платить украинский покупатель иностранному продавцу, а тот в дальнейшем будет перечислять эти средства в бюджет Украины.