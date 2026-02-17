82% українців не підтримують ПДВ на міжнародні посилки: отримує кожен третій

82% українців не підтримують введення податку на додану вартість у розмірі 20% на усі міжнародні посилки. Майже третина громадян протягом останнього року отримувала міжнародні відправлення, вартість яких у більшості випадків не перевищувала 50 євро.

Як пише Delo.ua, про це свідчать результати дослідження соціологічної групи "Рейтинг" (Rating Group).

Так, 57% українців зовсім не підтримують ідею запровадження податку на додану вартість на всі міжнародні посилки, ще 25% - скоріше не підтримують, тоді як повністю підтримують таку ініціативу 4%, а 7% скоріше погоджуються з нею.

При цьому майже третина опитаних (29%) повідомили, що за останній рік отримувала міжнародні посилки. Здебільшого (68%) вартість посилки складала до 50 євро, і це найчастіший варіант як серед заможніших громадян, так і громадян з меншим рівнем забезпеченості.

Водночас, близько половини українців активно користуються послугами поштової доставки посилок в межах України, тобто отримують або передають посилки принаймні раз на кілька місяців. З них більш як третина робить це кілька разів на місяць.

Серед тих, хто отримував товари з-за кордону, майже третина (29%) замовляла товари, які були важливими для подолання наслідків енергетичної кризи.

Загалом найпопулярнішими товарами, які отримували через міжнародну пошту, є одяг і взуття (45%), а також павербанки, акумулятори, зарядні пристрої (26%).

При цьому купівля таких пристроїв за кордоном може значно заощадити кошти: наприклад, зарядна станція Bluetti там коштує на 60% дешевше, а EcoFlow — на чверть дешевше, ніж в Україні.

Більшість українців відзначають важливість міжнародних поштових посилок під час війни (64%), зокрема чверть вважає їх критично важливими. Абсолютна більшість переконана, що подорожчання міжнародних посилок може негативно впливати на волонтерську діяльність й оборону (79%). Ще більше українці переконані, що на ці сфери можуть негативно вплинути затримки міжнародних посилок (85%).

Опитування проводилося методом CATI (інтерв’ю з використанням комп’ютера) серед 1000 респондентів віком від 18 років в усіх підконтрольних регіонах України, де на момент опитування був український мобільний зв’язок. Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення (помилка – не більше 3,1% з довірчою ймовірністю 0,95).

Зауважимо, наразі імпортні посилки вартістю до 150 євро звільнені від оподаткування.

Попередні домовленості України з Міжнародним валютним фондом щодо отримання нового фінансування передбачають ухвалення закону про розширення оподаткування міжнародних посилок, зокрема відправлень вартістю до 150 євро. Наразі обговорюються два можливі підходи: запровадження фіксованого збору з кожної посилки або механізм, за яким податок сплачуватиме український покупець іноземному продавцю, а той надалі перераховуватиме ці кошти до бюджету України.