Зарядна станція Bluetti за кордоном коштує на 60% дешевше, EcoFlow — на 25% — оцінки логістичної компанії

Після хвиль блекаутів в Україні попит на портативні зарядні станції залишається на високому рівні. Аналіз цін на популярні моделі показує, що купівля таких пристроїв за кордоном може значно заощадити кошти: наприклад, зарядна станція Bluetti там коштує на 60% дешевше, а EcoFlow — на чверть дешевше, ніж в Україні.

Про це Delo.ua розповіли в поштово-логістичній групі Meest.

Гігавати економії: чому українці купують закордонні електростанції

За даними відкритих джерел, встановлена потужність придбаних українцями зарядних станцій уже вимірюється гігаватами, що свідчить про масштабну адаптацію домогосподарств до енергетичних ризиків.

Порівняння українських та закордонних онлайн-магазинів у лютому 2026 року показало, що купуючи зарядні станції, павербанки, акумулятори, стабілізатори напруги та термоодяг за кордоном, можна заощадити від 25% до 70% залежно від категорії товару.

Часто за кордоном проходять масштабні розпродажі виробників, тоді як в Україні окремі моделі або відсутні в наявності, або продаються за передзамовленням, зазначає Андрій Курилець, керівник з маркетингу сервісу доставки покупок з інтернет-магазинів США, Європи та Канади Meest Shopping.

"У таких умовах споживачі враховують повну вартість із доставкою та обирають варіант, який економічно вигідніший", — додає Курилець.

Зокрема, у сегменті портативних електростанцій різниця в ціні може сягати 25–61%. Наприклад:

Bluetti EB3A — економія близько 61%

Bluetti Elite 200 V2 — близько 28%

EcoFlow DELTA Pro 3 — близько 25%

Anker SOLIX C1000 Gen 2 — близько 34%

Anker SOLIX C300 DC — близько 28%

Найбільша різниця фіксується у моделях середнього сегмента, тоді як у преміальних станцій вона зазвичай становить 25–30%.

Чому виникає така різниця

Аналітики пояснюють її кількома факторами:

різні закупівельні ціни для українського та закордонного ринків;

масштабні розпродажі в ЄС і США;

коливання курсу валют;

висока маржинальність локального ринку під час пікового попиту;

обмежений імпорт окремих моделей в Україну.

Експерти також відзначають зміну поведінки покупців: перед купівлею техніки українці дедалі частіше аналізують український та міжнародний ринок, рахують повну вартість із доставкою і звертають увагу на гарантійні умови.

"Очікується, що тренд порівняння міжнародних і вітчизняних цін збережеться, особливо в сегменті енергетичного обладнання та сезонного обігріву", — зазначається в дослідженні.

Окрім Meest, доставку товарів із закордонних магазинів в Україні забезпечують й інші компанії. Так, "Укрпошта" пропонує доставку генераторів та павербанків з-за кордону без сплати мита. У обох випадках термін очікування становить приблизно два тижні.

Додамо, що українські підприємці ще в першу зиму повномасштабної війни імпортували близько 500 тис. малопотужних генераторів, що свідчило про масштабну підготовку домогосподарств до енергетичних ризиків.

Найдорожчі зарядні станції стали купувати значно частіше

Вже з січня 2026 року спостерігається різке зростання попиту не лише на базові павербанки та компактні зарядні станції, а й на потужні та дорогі моделі, повідомив комерційний директор компанії "Фокстрот" В’ячеслав Склонний.

За його словами, фактично відбулося заміщення попиту: раніше найбільш популярними були зарядні станції потужністю 1500–2500 Вт·год, але через глобальний дефіцит ці моделі майже зникли з ринку.

У результаті покупці шукають альтернативи, які дозволяють залишатися на зв’язку та підтримувати звичний ритм життя навіть під час відключень електроенергії.

Різке зростання інтересу до товарів автономного живлення зафіксувала й мережа магазинів побутової техніки та електроніки Comfy. У компанії зазначили, що попит на павербанки з жовтня 2025 року по січень 2026 року зріс майже на 300%.

Нагадаємо, як паніка на ринку зарядок розігнала ціни до 46 грн за кВт·год.