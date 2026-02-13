Зарядная станция Bluetti за рубежом стоит на 60% дешевле, EcoFlow — на 25% – оценки логистической компании

После волн блекаутов в Украине спрос на портативные зарядные станции остается на высоком уровне. Анализ цен на популярные модели показывает, что покупка таких устройств за границей может значительно сэкономить средства: например, зарядная станция Bluetti там стоит на 60% дешевле, а EcoFlow — на четверть дешевле, чем в Украине.

Об этом Delo.ua рассказали в почтово-логистической группе Meest.

Гигаватты экономии: почему украинцы покупают зарубежные электростанции

По данным открытых источников, установленная мощность приобретенных украинцами зарядных станций уже измеряется гигаваттами, что свидетельствует о масштабной адаптации домохозяйств к энергетическим рискам.

Сравнение украинских и зарубежных онлайн-магазинов в феврале 2026 показало, что покупая зарядные станции, павербанки, аккумуляторы, стабилизаторы напряжения и термоодежду за рубежом, можно сэкономить от 25% до 70% в зависимости от категории товара.

Часто за границей проходят масштабные распродажи производителей, тогда как в Украине отдельные модели либо отсутствуют, либо продаются по предзаказу, отмечает Андрей Курилец, руководитель по маркетингу сервиса доставки покупок из интернет-магазинов США, Европы и Канады Meest Shopping.

"В таких условиях потребители учитывают полную стоимость с доставкой и выбирают вариант, который экономически выгоднее", — добавляет Курилец.

В частности, в сегменте портативных электростанций разница в цене может достигать 25–61%. Например:

Bluetti EB3A — экономия около 61%

Bluetti Elite 200 V2 — около 28%

EcoFlow DELTA Pro 3 — около 25%

Anker SOLIX C1000 Gen 2 — около 34%

Anker SOLIX C300 DC — около 28%

Наибольшая разница фиксируется в моделях среднего сегмента, в то время как на премиальных станциях она обычно составляет 25–30%.

Почему возникает такая разница

Аналитики объясняют ее несколькими факторами:

разные закупочные цены для украинского и зарубежного рынков;

масштабные распродажи в ЕС и США;

колебания курса валют;

высокая маржинальность локального рынка при пиковом спросе;

ограничен импорт отдельных моделей в Украину.

Эксперты отмечают изменение поведения покупателей: перед покупкой техники украинцы все чаще анализируют украинский и международный рынок, считают полную стоимость с доставкой и обращают внимание на гарантийные условия.

"Ожидается, что тренд сравнения международных и отечественных цен сохранится, особенно в сегменте энергетического оборудования и сезонного обогрева", — отмечается в исследовании.

Кроме Meest доставку товаров из зарубежных магазинов в Украине обеспечивают и другие компании. Так, "Укрпочта" предлагает доставку генераторов и павербанков из-за границы без уплаты пошлины. В обоих случаях срок ожидания составляет около двух недель.

Добавим, что украинские предприниматели еще в первую зиму полномасштабной войны импортировали около 500 тыс. маломощных генераторов, что свидетельствовало о масштабной подготовке домохозяйств к энергетическим рискам.

Самые дорогие зарядные станции стали покупать гораздо чаще

Уже с января 2026 года наблюдается резкий рост спроса не только на базовые павербанки и компактные зарядные станции, но и на мощные и дорогие модели, сообщил коммерческий директор компании "Фокстрот" Вячеслав Склонный.

По его словам, фактически произошло замещение спроса: ранее наиболее популярными были зарядные станции мощностью 1500–2500 Вт·ч, но из-за глобального дефицита эти модели почти исчезли с рынка.

В результате покупатели ищут альтернативы, позволяющие оставаться на связи и поддерживать привычный ритм жизни даже при отключении электроэнергии.

Резкий рост интереса к товарам автономного питания зафиксировала и сеть магазинов бытовой техники и электроники Comfy. В компании отметили, что спрос на павербанки с октября 2025 по январь 2026 вырос почти на 300%.

Напомним, как паника на рынке зарядок разогнала цены до 46 грн за кВтч.