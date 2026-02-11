ЄС змінив правила для посилок вартістю до 150 євро: два роки діятиме фіксована ставка мита

Рада Європейського Союзу 11 лютого ухвалила нові правила митних зборів для невеликих посилок, що ввозяться на територію блоку переважно через електронну комерцію. Безмитне ввезення посилок вартістю до 150 євро скасовано.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Ради ЄС

Як зазначили в установі, нові правила враховують той факт, що такі посилки наразі ввозяться до євроблоку без сплати мита, що призводить до недобросовісної конкуренції.

Реформа проходитиме у два етапи:

З 1 липня 2026 року до 1 липня 2028 року діятиме тимчасова фіксована ставка мита у розмірі 3 євро за кожну категорію товару в посилці. З 2028 року після запуску Центру митних даних ЄС тимчасовий збір замінять на стандартні митні тарифи згідно з класифікацією товарів.

Механізм нарахування

Мито у розмірі 3 євро нараховується не на посилку в цілому, а на кожну окрему категорію товару (тарифну підпозицію), що в ній міститься.

Наприклад, посилка містить 1 блузку з шовку та 2 блузки з вовни. Таким чином, через різні тарифні підпозиції, посилка містить два окремі товари, тому необхідно буде сплатити 6 євро мита.

Причини реформи

За даними Європейської комісії, у 2024 році до ЄС надійшло 4,6 мільярда дрібних посилок, 91% яких — із Китаю. Обсяг таких відправлень подвоюється щороку. Міністр фінансів Кіпру Макіс Керавнос зазначив: "Нові правила враховують той факт, що такі посилки наразі ввозяться до ЄС без сплати мита, що призводить до недобросовісної конкуренції для продавців з ЄС. Скасування застарілого звільнення для невеликих посилок допоможе підтримати бізнес ЄС та закриє шляхи для недобросовісних продавців".

Очікується, що нова система збільшить надходження як до бюджету ЄС, так і до національних бюджетів держав-членів.

Як повідомлялося, "Укрпошта" поки не переглядатиме тарифи на доставку посилок по Україні.