"Укрпошта" не планує підвищувати тарифи на доставку – Смілянський

"Укрпошта" не планує підвищувати тарифи / Укрпошта

"Укрпошта" поки не переглядатиме тарифи на доставку посилок на відміну від "Нової пошти", яка підвищить вартість послуг з 1 грудня.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис гендиректора "Укрпошти" Ігоря Смілянського.

"Укрпошта" наразі не планує переглядати тарифи на доставку посилок", – зазначив він.

Які тарифи на доставку за два-чотири дні. Інфографіка: "Укрпошта"
Які тарифи на доставку за два-чотири дні. Інфографіка: "Укрпошта"

Смілянський нагадав, що цьогоріч оплатити доставку можна, скориставшись програмою "Зимова підтримка", яку запустила влада. 

За розрахунками компанії, у межах цієї урядової програми 1000 грн покривають доставку близько 15 посилок "Укрпоштою" і понад 20 – за тарифом "Базовий".

Скільки посилок можна відправити за гроші "Зимової підтримки". Інфографіка: "Укрпошта"
Скільки посилок можна відправити за гроші "Зимової підтримки". Інфографіка: "Укрпошта"

В компанії підкреслили, що якість та швидкість доставки останнім часом зросли, а утримання тарифів розглядають як підтримку клієнтів у піковий сезон.

Нагадаємо, "Нова пошта" з 1 грудня змінить тарифи на низку послуг. Зміни стосуються як вартості доставки між відділеннями, так і отримання відправлень у поштоматах.

Тетяна Гойденко