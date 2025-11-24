Запланована подія 2

"Зимова підтримка": українці почали отримувати виплати 1000 грн

Українці почали отримувати виплати 1000 грн у межах "Зимової підтримки"

Понад 10 мільйонів українців подали заявку на 1000 грн у межах програми «Зимова підтримка», яка передбачає виплату всім громадянам 1000 гривень. Вже стартували перші виплати за заявками, поданими з 15 листопада.

Як пише Delo.ua,  про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

За її словами, 1,7 мільйона повнолітніх українців уже отримали кошти в межах програми. Також здійснено 253 тисячі виплат на дітей.

Свириденко нагадала, що отримані кошти можна використати до кінця червня наступного року.

Подати заявку можна до 24 грудня.

Уряд розраховує, що програмою скористаються від 10 до 14 млн українців. Очікувані витрати з бюджету становитимуть близько 14 млрд грн.

"Зимова підтримка": як отримати гроші

Всі українці, які перебувають на території країни, можуть подати заявку на отримання одноразової грошової допомоги в розмірі 1000 грн за програмою "Зимова підтримка". Заявки на дітей подають батьки або опікуни.

Українці можуть оформити допомогу через застосунок "Дія".Після подання надійде повідомлення про обробку заявки та замовлення виплати. Кошти будуть перераховані на картку "Національний кешбек".

Також допомогу можна оформити у відділеннях "Укрпошти". 

Кошти можна використовувати для таких категорій товарів і послуг:

  • комунальні послуги;
  • поштові послуги;
  • харчові продукти в магазинах та супермаркетах;
  • лікарські засоби та медичні вироби;
  • книги та іншу друковану продукцію;
  • благодійність – зокрема, на донати для ЗСУ та інші доброчинні цілі.
Автор:
Світлана Манько