"Зимняя поддержка": украинцы начали получать выплаты 1000 грн

Более 10 миллионов украинцев подали заявку на 1000 грн в рамках программы "Зимняя поддержка", которая предусматривает выплату всем гражданам 1000 гривен. Уже стартовали первые выплаты по заявкам, поданным с 15 ноября.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, 1,7 миллиона совершеннолетних украинцев уже получили средства в рамках программы. Также произведено 253 тысячи выплат на детей.

Свириденко напомнила, что вырученные средства можно использовать до конца июня следующего года.

Подать заявку можно до 24 декабря.

Правительство рассчитывает, что программой воспользуются от 10 до 14 млн. украинцев. Ожидаемые расходы из бюджета составят около 14 млрд грн.

"Зимняя поддержка": как получить деньги

Все находящиеся на территории страны украинцы могут подать заявку на получение единовременной денежной помощи в размере 1000 грн по программе "Зимняя поддержка ". Заявки на детей подают родители или опекуны.

Украинцы могут оформить помощь через приложение "Дія". После подачи поступит сообщение об обработке заявки и заказе выплаты. Средства будут перечислены на карточку "Национальный кэшбэк".

Также помощь можно оформить в отделениях "Укрпочты".

Средства можно использовать для следующих категорий товаров и услуг: