Податок на посилки: Рада зробила перший крок до скасування пільги у 150 євро

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав за основу законопроєкт №15112-1, який передбачає скасування пільгового ввезення міжнародних посилок вартістю до 150 євро. Рішення є частиною пакету зобов'язань перед Міжнародним валютним фондом, проте реальне впровадження нових правил відбудеться не раніше 2027 року.

Як повідомляє Delo.ua, про це заявив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, за законопроєкт проголосували 15 членів комітету, 7 утрималися.

Розгляд документа у першому читанні заплановано на вівторок, 7 квітня. У разі його ухвалення у Верховній Раді податкові зміни набудуть чинності у 2027 році після повної готовності технічних систем контролю.

Технічні нюанси та очікувані надходження

Наразі схвалений документ є технічним і вносить правки до Податкового кодексу. Основні механізми оподаткування посилок будуть закріплені в іншому законопроєкті (№12360), що змінює Митний кодекс.

Ключові показники реформи:

Додаткові кошти: уряд розраховує залучити до бюджету до 10 млрд гривень щороку завдяки скасуванню пільги.

Синхронізація з ЄС: реформа спрямована на урівняння умов для іноземних та внутрішніх виробників, що є вимогою міжнародних партнерів.

Терміни: введення податків на дешеві посилки відтерміновано до 2027 року для доопрацювання нормативної бази.

Податок на міжнародні посилки

Попередні домовленості України з Міжнародним валютним фондом щодо отримання нового фінансування передбачають ухвалення закону про розширення оподаткування міжнародних посилок.

Пропонується скасування чинної пільги, яка звільняє від ПДВ товари вартістю до 150 євро, та запровадження оподаткування цих операцій за моделлю, що відповідає практикам ЄС.

ПДВ нараховуватиметься на етапі купівлі товару через електронні платформи та автоматично включатиметься у фінальну вартість.

Водночас залишається звільнення від податку для некомерційних відправлень вартістю до 45 євро, наприклад особистих посилок чи подарунків.

У пояснювальній записці до законопроєкту Міністерство фінансів не зазначає очікуваний фіскальний ефект від пропонованого нововведення.

Координатор експертних груп Економічної експертної платформи Олег Гетман вважає, що обсяг надходжень в державний бюджет від скасування пільгового оподаткування міжнародних посилок в Україну вартістю до 150 євро може скласти понад 20 млрд грн на рік.