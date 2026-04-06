Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,65

--0,16

EUR

50,31

--0,14

Готівковий курс:

USD

43,60

43,50

EUR

50,65

50,45

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Податок на посилки: Рада зробила перший крок до скасування пільги у 150 євро

посилка
Рада зробила перший крок до скасування пільги у 150 євро / Depositphotos

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав за основу законопроєкт №15112-1, який передбачає скасування пільгового ввезення міжнародних посилок вартістю до 150 євро. Рішення є частиною пакету зобов'язань перед Міжнародним валютним фондом, проте реальне впровадження нових правил відбудеться не раніше 2027 року.

Як повідомляє Delo.ua, про це заявив народний депутат Ярослав Железняк. 

За його словами, за законопроєкт проголосували 15 членів комітету, 7 утрималися.

Розгляд документа у першому читанні заплановано на вівторок, 7 квітня. У разі його ухвалення у Верховній Раді податкові зміни набудуть чинності у 2027 році після повної готовності технічних систем контролю.

Технічні нюанси та очікувані надходження

Наразі схвалений документ є технічним і вносить правки до Податкового кодексу. Основні механізми оподаткування посилок будуть закріплені в іншому законопроєкті (№12360), що змінює Митний кодекс.

Ключові показники реформи:

  • Додаткові кошти: уряд розраховує залучити до бюджету до 10 млрд гривень щороку завдяки скасуванню пільги.
  • Синхронізація з ЄС: реформа спрямована на урівняння умов для іноземних та внутрішніх виробників, що є вимогою міжнародних партнерів.
  • Терміни: введення податків на дешеві посилки відтерміновано до 2027 року для доопрацювання нормативної бази.

Податок на міжнародні посилки

Попередні домовленості України з Міжнародним валютним фондом щодо отримання нового фінансування передбачають ухвалення закону про розширення оподаткування міжнародних посилок.

Пропонується скасування чинної пільги, яка звільняє від ПДВ товари вартістю до 150 євро, та запровадження оподаткування цих операцій за моделлю, що відповідає практикам ЄС.

ПДВ нараховуватиметься на етапі купівлі товару через електронні платформи та автоматично включатиметься у фінальну вартість.

Водночас залишається звільнення від податку для некомерційних відправлень вартістю до 45 євро, наприклад особистих посилок чи подарунків.

У пояснювальній записці до законопроєкту Міністерство фінансів не зазначає очікуваний фіскальний ефект від пропонованого нововведення.

Координатор експертних груп Економічної експертної платформи Олег Гетман вважає, що обсяг надходжень в державний бюджет від скасування пільгового оподаткування міжнародних посилок в Україну вартістю до 150 євро може скласти понад 20 млрд грн на рік.

Автор:
Максим Кольц