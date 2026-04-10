Які товари українці замовляють з Японії: аналітика від Meest

Українці дедалі активніше замовляють товари з Японії, 40% усіх замовлень із цієї країни у 1 кварталі припало саме на категорію одягу, взуття та аксесуарів. Як повідомляє Delo.ua, про це свідчить аналітика компанії Meest.

Серед брендів найбільший інтерес викликає Uniqlo, який має понад 3,5 тис. магазинів у світі, але досі не представлений в Україні. Також українці активно замовляють продукцію Onitsuka Tiger, відомого своїми кросівками.

Окрім одягу, значну частку замовлень з Японії займає косметика — 12,6%. Популярність японських засобів поступово зростає як альтернатива корейській продукції. Найчастіше українці обирають бренди Shiseido, Saborino та Tsubaki, які асоціюються з натуральними інгредієнтами та мінімалістичним доглядом.

Ще 12% замовлень припадає на канцелярські товари. Попит на цю категорію, як і на іграшки (близько 7%), значною мірою зумовлений популярністю японської культури — аніме та манги. Йдеться про широкий сегмент товарів: наклейки, блокноти, альбоми, ручки тощо.

Також українці замовляють дитячі іграшки.Ця категорія становить 7% замовлень. А також фото- і відеотехніку та аксесуари — 6,7% з

Серед платформ популярність набирає маркетплейс Mercari, японський аналог OLX. Там українці знаходять вінтажний одяг, люксові речі за зниженими цінами та лімітований мерч, зокрема пов’язаний із музикою та попкультурою.

Експерти зазначають, що зниження доступності подорожей стимулює українців активніше Загалом кількість інтернет-покупців в Україні вже перевищує 11 млн, і цей показник продовжує зростати.

Довідка. Компанія Meest China працює з 2014 року та спеціалізується на доставці товарів з Азії в Україну. Має представництва в Китаї, Японії, Узбекистані та Україні, а також власні склади в кількох країнах. Компанія обслуговує як приватних клієнтів, так і бізнес, і здійснює доставку у понад 10 країн світу.

Наразі міжнародні посилки вартістю до 150 євро не оподатковуються — мито та ПДВ нараховують лише на суму, що перевищує цей ліміт.

Водночас у межах домовленостей із МВФ в Україні розглядають можливість знизити цей поріг до 45 євро. У такому разі податки доведеться платити майже за всі покупки з-за кордону.

Профільний комітет Верховної Ради вже підтримав за основу законопроєкт №15112-1, який передбачає скасування пільги на ввезення посилок до 150 євро.