Профспілки виступили проти податку на міжнародні посилки та закликали відкласти розгляд до кінця війни

Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок виступає проти ухвалення законопроєкту №15112, що передбачає оподаткування міжнародних посилок, та пропонує повернутися до його розгляду через шість місяців після скасування воєнного стану.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у зверненні органу до Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, підписаному його головою Сергієм Бизовим 6 квітня 2026 року.

На думку профспілок, попри декларовану мету наповнення бюджету та детінізації економіки, додаткове податкове навантаження на дрібний імпорт несе критичні соціальні та безпекові ризики.

У зверненні зазначається, що рівень доходів населення в Україні залишається найнижчим у Європі: мінімальна зарплата у першому півріччі 2026 року становить 173 євро та є у 5,3 раза нижче мінімалки в Чехії (924 євро) та у 6,6 раза нижче, ніж у Польщі (1139 євро).

Профспілки наголошують, що, згідно з даними Міжнародного валютного фонду (МВФ), Україна вважається найбіднішою країною Європи як за ВВП на душу населення, так і у рейтингу з найменшою зарплатою серед працюючих – кожен п'ятий є бідним. А за методикою ООН – бідними є понад 60% населення.

"Сплата ПДВ призведе до додаткового фінансового навантаження на кінцевих отримувачів міжнародних поштових відправлень. Адже в умовах постійних відключень електроенергії, дефіциту та спекулятивних цін на внутрішньому ринку, закордонні маркетплейси залишаються для громадян альтернативним каналом придбання резервним джерел живлення", – йдеться у зверненні.

Також, як вважають профспілки, введення ПДВ на посилки стане перешкодою для волонтерів, адже значна частка дрібних закупівель спорядження для військових, амуніції та запчастин для БпЛА здійснюється саме через міжнародні поштові відправлення.

Крім того, такий крок вплине на українського товаровиробника, що використовує запасні частини, імпортні вузли та комплектуючі вироби під час виробництва промислової продукції на території України, додає Бизов.

Урядовий законопроєкт №15112 було зареєстровано 30 березня. 7 квітня документ винесено до сесійної зали для розгляду у першому читанні. Також вже внесено шість альтернативних проєктів закону.

Попередні домовленості України з МВФ щодо отримання нового фінансування передбачають ухвалення закону про розширення оподаткування міжнародних посилок.

Координатор експертних груп Економічної експертної платформи Олег Гетман вважає, що обсяг надходжень в держбюджет від скасування пільгового оподаткування міжнародних посилок в Україну вартістю до 150 євро може скласти понад 20 млрд грн на рік.

6 квітня профільний комітет Ради підтримав за основу законопроєкт №15112-1, який передбачає скасування пільгового ввезення міжнародних посилок вартістю до 150 євро.