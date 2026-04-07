Військовий збір та оподаткування посилок: бізнес прокоментував урядові податкові законопроєкти

Експерти Європейської Бізнес Асоціації розглянули комплекс податкових законопроєктів, ініційованих урядом. Бізнес-спільнота концептуально підтримує ці ініціативи, водночас має низку коментарів та пропозицій.

Щодо оподаткування міжнародних посилок

Експерти ЄБА концептуально підтримують скасування пільгового оподаткування посилок. До того ж пропонують підготувати відповідні зміни до Митного кодексу України для ухвалення спрощеної процедури адміністрування зазначених митних платежів.

Скасування пільги з ПДВ на операції із ввезення в Україну товарів вартістю до 150 євро, на думку бізнес-спільноти, допоможе наблизити українське податкове та митне законодавство до правил Європейського Союзу.

Щодо оподаткування цифрових платформ

В ЄБА зауважують, що окремі положення законопроєкту №15111 потребують уточнення, насамперед у частині визначення, хто саме вважається оператором цифрової платформи та підзвітним продавцем-суб’єктом господарювання.

Крім того, експерти вважають недоцільним запровадження спеціальних банківських рахунків, а також розкриття банківської таємниці підзвітних продавців товарів і послуг. На їхню думку, такі норми можуть лише посилити соціальну напругу та недовіру з боку населення.

Щодо військового збору

В ЄБА переконані, що питання майбутньої конфігурації військового збору варто розглядати в ширшому контексті – разом із переглядом підходів до оподаткування доходів фізичних осіб та соціального страхування. Точкове продовження підвищених ставок без комплексних змін може закріпити наявні диспропорції та стимулюватиме подальшу тінізацію доходів.

Експерти застерігають, що збереження підвищеного податкового навантаження на фонд оплати праці без системних змін і врахування макроекономічної ситуації в період післявоєнного відновлення може сповільнити економічне зростання, відновлення ринку праці та легалізацію доходів.

"Загалом, бізнес-спільнота зацікавлена у пошуку ефективних рішень для зменшення тіньового сектору та забезпечення справедливого податкового навантаження. Зокрема, в контексті законодавчих ініціатив, що запобігатимуть використанню спрощеної системи оподаткування для ухилення від податків. Асоціація послідовно підтримує заходи уряду, спрямовані на створення рівних умов для бізнесу, підвищення передбачуваності податкового та регуляторного середовища і розробку механізмів протидії тіньовій економіці без зайвого тиску на добросовісних платників", - підсумовують в ЄБА.

Пакет "невідкладних" рішень: що планують ухвалити

7-8 квітня Верховна Рада розглядатиме законопроєкти, ухвалення яких є частиною зобов'язань за програмою Ukraine Facility з Європейським Союзом, програмою розширеного фінансування EFF з Міжнародним валютним фондом та програмою з підтримки політики розвитку Світового банку.

Уряд розділив великий податковий законопроєкт на три блоки.

Ключові зміни, що обговорюються: