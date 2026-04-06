Підвищення податків: Свириденко домовилася з депутатами про включення термінових законопроєктів до порядку денного

Юлія Свириденко провела зустріч з керівниками комітетів Верховної Ради / Урядовий портал

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко провела зустріч з керівниками комітетів Верховної Ради і домовилася про включення до порядку денного термінових законопроєктів, щодо яких є порозуміння.

Як повідомляє Delo.ua, про це вона написала у себе в Telegram-каналі. 

Вона нагадала, що для забезпечення стабільного міжнародного фінансування Україна, зокрема в рамках Ukraine Facility та програми МВФ, має виконати свою «домашню роботу» для продовження реформ.

Свириденко наголосила, що для цього Верховна Рада має ухвалити необхідні законопроєкти, розроблені урядом.

"Обговорили з народними депутатами ключові норми, необхідні для продовження реформ, виконання наших зобов’язань перед партнерами та подальшого просування євроінтеграційного курсу", - зауважила прем’єр-міністерка.

Вона додала, що за результатами зустрічі домовилися, що до порядку денного будуть внесені термінові законопроєкти, щодо яких є порозуміння. Також продовжаться консультації щодо інших документів, які викликають дискусії.

Нагадаємо, уряд подав до парламенту пакет законопроєктів, які передбачають оподаткування доходів з цифрових платформ, міжнародних поштових та експрес-відправлень, а також продовження сплати військового збору після скасування воєнного стану. 

Діючий меморандум між Україною та Міжнародним валютним фондом містить чіткий перелік структурних реформ, які українська влада має реалізувати у 2026 році. Зокрема, до кінця березня 2026 року уряд повинен ухвалити комплексний пакет податкових змін. Саме цей пункт є найбільш масштабним. Він включає реформу спрощеної системи оподаткування, нові правила для міжнародного бізнесу, оподаткування цифрової економіки та інші зміни. Фактично йдеться про одну з найбільших податкових реформ за останні роки.

7-8 квітня Верховна Рада розглядатиме законопроєкти, ухвалення яких є частиною зобов'язань за програмою Ukraine Facility з Європейським Союзом, програмою розширеного фінансування EFF з Міжнародним валютним фондом та програмою з підтримки політики розвитку Світового банку.

ЄС вимагає ухвалити 11 законопроєктів для розблокування 4 млрд євро допомоги Україні у рамках програми Ukraine Facility.

Автор:
Світлана Манько