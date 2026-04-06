Повышение налогов: Свириденко договорилась с депутатами о включении срочных законопроектов в повестку дня

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко провела встречу с руководителями комитетов Верховной Рады и договорилась о включении в повестку дня срочных законопроектов, относительно которых есть взаимопонимание.

Как сообщает Delo.ua, об этом она написала у себя в Telegram-канале.

Она напомнила, что для обеспечения стабильного международного финансирования Украина, в частности, в рамках Ukraine Facility и программы МВФ, должна выполнить свою «домашнюю работу» для продолжения реформ.

Свириденко подчеркнула, что для этого Верховная Рада должна принять необходимые законопроекты, разработанные правительством.

"Обсудили с народными депутатами ключевые нормы, необходимые для продолжения реформ, выполнения наших обязательств перед партнерами и дальнейшего продвижения евроинтеграционного курса", - отметила премьер-министр.

Она добавила, что по результатам встречи договорились, что в повестку дня будут внесены срочные законопроекты, относительно которых есть взаимопонимание. Также продолжатся консультации по другим документам, вызывающим дискуссии.

Напомним, правительство предоставило в парламент пакет законопроектов, предусматривающих налогообложение доходов с цифровых платформ, международных почтовых и экспресс-отправлений, а также продолжение уплаты военного сбора после отмены военного положения.

Действующий меморандум между Украиной и Международным валютным фондом содержит четкий перечень структурных реформ, которые украинские власти должны реализовать в 2026 году. В частности, до конца марта 2026 г. правительство должно принять комплексный пакет налоговых изменений. Именно этот пункт наиболее масштабен. Он включает в себя реформу упрощенной системы налогообложения, новые правила для международного бизнеса, налогообложение цифровой экономики и другие изменения. Фактически речь идет об одной из самых больших налоговых реформ за последние годы.

7-8 апреля Верховная Рада будет рассматривать законопроекты, принятие которых является частью обязательств по программе Ukraine Facility с Европейским Союзом, программой расширенного финансирования EFF с Международным валютным фондом и программой поддержки политики развития Всемирного банка.

ЕС требует принять 11 законопроектов для разблокирования 4 млрд. евро помощи Украине в рамках программы Ukraine Facility.