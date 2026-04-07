Военный сбор и международные посылки: бизнес прокомментировал правительственные налоговые законопроекты

Эксперты Европейской Бизнес Ассоциации рассмотрели комплекс налоговых законопроектов, инициированных правительством. Бизнес-сообщество концептуально поддерживает эти инициативы, одновременно имеет ряд комментариев и предложений.

Относительно налогообложения международных посылок

Эксперты ЕБА концептуально поддерживают отмену льготного налогообложения посылок. К тому же, предлагают подготовить соответствующие изменения в Таможенный кодекс Украины для принятия упрощенной процедуры администрирования указанных таможенных платежей.

Отмена льготы по НДС на операции по ввозу в Украину товаров стоимостью до 150 евро, по мнению бизнес-сообщества, поможет приблизить украинское налоговое и таможенное законодательство к правилам Европейского Союза.

Об налогообложении цифровых платформ

В ЕБА отмечают, что отдельные положения законопроекта №15111 нуждаются в уточнении, прежде всего в части определения, кто именно считается оператором цифровой платформы и подотчетным продавцом-субъектом.

Кроме того, эксперты считают нецелесообразным введение специальных банковских счетов, а также раскрытие банковской тайны подотчетных продавцов товаров и услуг. По их мнению, такие нормы могут только усилить социальное напряжение и недоверие со стороны населения.

Относительно военного сбора

В ЕБА убеждены, что вопрос будущей конфигурации военного сбора следует рассматривать в более широком контексте – вместе с пересмотром подходов к налогообложению доходов физических лиц и социальному страхованию. Точечное продолжение повышенных ставок без комплексных изменений может закрепить имеющиеся диспропорции и стимулировать дальнейшую тенизацию доходов.

Эксперты предостерегают, что сохранение повышенной налоговой нагрузки на фонд оплаты труда без системных изменений и учет макроэкономической ситуации в период послевоенного восстановления может замедлить экономический рост, восстановление рынка труда и легализацию доходов.

"В общем, бизнес-сообщество заинтересовано в поиске эффективных решений для уменьшения теневого сектора и обеспечения справедливой налоговой нагрузки. В частности, в контексте законодательных инициатив, предотвращающих использование упрощенной системы налогообложения для уклонения от налогов. Ассоциация последовательно поддерживает меры правительства, направленные на создание равных условий для бизнеса, повышение теневой экономике без лишнего давления на добросовестных плательщиков", - заключают в ЕБА.

Пакет "неотложных" решений: планирующих принять

7-8 апреля Верховная Рада будет рассматривать законопроекты, принятие которых является частью обязательств по программе Ukraine Facility с Европейским Союзом, программой расширенного финансирования EFF с Международным валютным фондом и программой поддержки политики развития Всемирного банка.

Правительство разделило большое налоговый законопроект на три блока.

Обсуждаемые ключевые изменения: