Фракция "Слуга народа" настроена поддержать законопроекты о повышении налогов – Арахамия

Фракция "Слуга народа" настроена на принятие законопроектов о повышении налогов, необходимых для выполнения обязательств Украины перед международными партнерами для дальнейшего финансирования.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава фракции Давид Арахамия.

Нужны решительные шаги

"Провели заседание фракции, совместно с главой парламента Русланом Стефанчуком и первым вицеспикером Александром Корниенко обсудили законопроекты, направленные на выполнение обязательств Украины перед донорами", – заявил Арахамия.

Он добавил, что в заседании фракции также приняли участие премьер-министр Юлия Свириденко, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка, министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев и министр финансов Сергей Марченко.

Арахамия подчеркнул, что необходимы решительные шаги для получения финансирования из-за задержки кредита ЕС для Киева на 90 млрд евро. По его словам, "Слуга Народа" "настроена конструктивно и рассчитывает, что депутаты из других фракций будут так же действовать в интересах государства.

По словам Арахамии, обсудили законопроекты, направленные на исполнение обязательств Украины перед донорами. Состоялась открытая дискуссия по вопросам, беспокоящим общество и от которых зависит финансовая помощь.

На встречу пришла только примерно половина депутатов

В то же время народный депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что на встречу пришла лишь примерно половина депутатов провластной фракции:

"В целом источники сообщают, что заседание фракции коалиции очень напоминало по событиям Согласительный совет сегодня. С единственным отличием: на Согласительном совете все быстро перессорились и разошлись, а на фракции "Слуга народа" этот процесс затянулся на полтора часа. Хотя результат тот же", - написал он.

Впрочем, по информации Железняка, три законопроекта МВФ решили поддержать.

Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко провела встречу с руководителями комитетов Верховной Рады и договорилась о включении в повестку дня срочных законопроектов, относительно которых есть взаимопонимание.

Пакет "неотложных" решений: планирующих принять

7-8 апреля Верховная Рада будет рассматривать законопроекты, принятие которых является частью обязательств по программе Ukraine Facility с Европейским Союзом, программой расширенного финансирования EFF с Международным валютным фондом и программой поддержки политики развития Всемирного банка.

Правительство разделило большое налоговый законопроект на три блока.

Обсуждаемые ключевые изменения: