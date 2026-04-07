Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,65

--0,16

EUR

50,31

--0,14

Наличный курс:

USD

43,60

43,50

EUR

50,65

50,45

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Фракция "Слуга народа" настроена поддержать законопроекты о повышении налогов – Арахамия

"Слуга Народа" провела заседание фракции по законопроектам об обязательствах государства перед донорами для финансовой помощи. Фото: Давид Арахамия

Фракция "Слуга народа" настроена на принятие законопроектов о повышении налогов, необходимых для выполнения обязательств Украины перед международными партнерами для дальнейшего финансирования.

Как пишет Delo.ua, об этом   сообщил   глава фракции Давид Арахамия.

Нужны решительные шаги

"Провели заседание фракции, совместно с главой парламента Русланом Стефанчуком и первым вицеспикером Александром Корниенко обсудили законопроекты, направленные на выполнение обязательств Украины перед донорами", – заявил Арахамия.

Он добавил, что в заседании фракции также приняли участие премьер-министр Юлия Свириденко, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка, министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев и министр финансов Сергей Марченко.

Арахамия подчеркнул, что необходимы решительные шаги для получения финансирования из-за задержки кредита ЕС для Киева на 90 млрд евро. По его словам, "Слуга Народа" "настроена конструктивно и рассчитывает, что депутаты из других фракций будут так же действовать в интересах государства.

По словам Арахамии, обсудили законопроекты, направленные на исполнение обязательств Украины перед донорами. Состоялась открытая дискуссия по вопросам, беспокоящим общество и от которых зависит финансовая помощь.

На встречу пришла только примерно половина депутатов

В то же время народный депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что на встречу пришла лишь примерно половина депутатов провластной фракции:

"В целом источники сообщают, что заседание фракции коалиции очень напоминало по событиям Согласительный совет сегодня. С единственным отличием: на Согласительном совете все быстро перессорились и разошлись, а на фракции "Слуга народа" этот процесс затянулся на полтора часа. Хотя результат тот же", - написал он.

Впрочем, по информации Железняка, три законопроекта МВФ решили поддержать.

Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко провела встречу с руководителями комитетов Верховной Рады и договорилась о включении в повестку дня срочных законопроектов, относительно которых есть взаимопонимание.

Пакет "неотложных" решений: планирующих принять

7-8 апреля Верховная Рада будет рассматривать законопроекты, принятие которых является частью обязательств по программе Ukraine Facility с Европейским Союзом, программой расширенного финансирования EFF с Международным валютным фондом и программой поддержки политики развития Всемирного банка.

Правительство разделило большое   налоговый законопроект   на три блока.

Обсуждаемые ключевые изменения:

  • Военный сбор : предлагается повышение сбора с зарплат на 3,5% (до 5% в целом) и продление 5-процентной ставки на 3 года после завершения военного положения.
  • " Налог на OLX ": законопроект о налогообложении цифровых платформ. Предусматривает льготу на продажу подержанных вещей до 2000 евро в год, сверх этой суммы — 5% налог.
  • Налогообложение   международных посылок : отмена льготы на беспошлинный ввоз товаров, чтобы уравнять иностранных поставщиков с украинскими производителями, уплачивающими НДС.
  • Реформа ФЛП: прекращение схем "измельчения бизнеса" крупными сетями из-за использования упрощенной системы налогообложения.
Автор:
Светлана Манько