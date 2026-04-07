Фракція "Слуга народу" налаштована підтримати законопроєкти щодо підвищення податків – Арахамія

Фракція "Слуга народу" налаштована на ухвалення законопроєктів щодо підвищення податків, які необхідні для виконання зобов'язань України перед міжнародними партнерами для подальшого фінансування.

Як пише Delo.ua, про це повідомив очільник фракції Давид Арахамія.

Потрібні рішучі кроки

"Провели засідання фракції, спільно з головою парламенту Русланом Стефанчуком та першим віцеспікером Олександром Корнієнком обговорили законопроєкти, направлені на виконання зобов’язань України перед донорами", – заявив Арахамія.

Він додав, що у засіданні фракції також взяли участь прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка, міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболєв та міністр фінансів Сергій Марченко.

Арахамія підкреслив, що потрібні рішучі кроки для отримання фінансування через затримку кредиту ЄС для Києва на 90 млрд євро. За його словами, "Слуга Народу" "налаштована конструктивно і розраховує, що депутати з інших фракцій так само діятимуть в інтересах держави.

За словами Арахамії, обговорили законопроєкти, спрямовані на виконання зобов’язань України перед донорами. Відбулася відкрита дискусія щодо питань, які турбують суспільство і від яких залежить фінансова допомога.

На зустріч прийшла лише приблизно половина депутатів

Водночас народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк, посилаючись на власні джерела, повідомив, що на зустріч прийшла лише приблизно половина депутатів провладної фракції:

"Загалом джерела повідомляють, що засідання фракції коаліції дуже нагадувало за подіями Погоджувальну раду сьогодні. З єдиною відмінністю: на Погоджувальній раді всі швидко пересварилися і розійшлися, а на фракції "Слуга народу" цей процес затягнувся на півтори години. Хоча результат той самий", - написав він.

Втім, за інформацією Железняка, три законопроєкти МВФ вирішили підтримати.

Раніше прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко провела зустріч з керівниками комітетів Верховної Ради і домовилася про включення до порядку денного термінових законопроєктів, щодо яких є порозуміння.

Пакет "невідкладних" рішень: що планують ухвалити

7-8 квітня Верховна Рада розглядатиме законопроєкти, ухвалення яких є частиною зобов'язань за програмою Ukraine Facility з Європейським Союзом, програмою розширеного фінансування EFF з Міжнародним валютним фондом та програмою з підтримки політики розвитку Світового банку.

Уряд розділив великий податковий законопроєкт на три блоки.

Ключові зміни, що обговорюються: