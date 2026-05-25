Доставка їжі, одяг і техніка: що зараз купують українці онлайн

Українці продовжують активно збільшувати витрати на онлайн-покупки. У 2025 році загальний обсяг e-commerce-ринку сягнув приблизно 256 млрд грн, а кількість транзакцій - близько 196 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у звіті платіжного сервісу WayForPay, аналітичні дані якого базуються на внутрішній статистиці та показниках Національного банку України.

Онлайн-покупки в Україні

У 2025 році українці здійснили близько 196 млн онлайн-покупок, а загальний обсяг оплат сягнув приблизно 256 млрд грн. Середній чек становив близько 1320 грн. У порівнянні з попередніми роками ринок продовжив стабільне зростання, зокрема завдяки активному використанню смартфонів та мобільних платіжних сервісів.

Близько 60% онлайн-покупок українці здійснюють зі смартфонів, а Apple Pay та Google Pay формують понад половину всіх онлайн-оплат. Частка безготівкових розрахунків у країні також продовжує зростати, що підтверджують дані НБУ: у 2025 році за кількістю операцій вона сягнула 95,5%.

Основний обсяг онлайн-замовлень припадає на локальний e-commerce - приблизно 145–155 млн транзакцій на суму 160–175 млрд грн. Водночас зростає частка покупок у закордонних онлайн-магазинах, яка вже становить близько 30–35% усіх онлайн-оплат. Українці дедалі частіше замовляють товари з Китаю, США, Польщі та країн ЄС, зокрема електроніку, одяг, beauty-продукцію та товари для дому.

Найпопулярнішими категоріями в українському онлайн-ритейлі залишаються одяг, косметика, товари для дому, доставка їжі та маркетплейси. Водночас найбільші витрати припадають на електроніку, побутову техніку, меблі та товари для ремонту. Серед лідерів ринку - Rozetka, Prom, Epicentr, Allo, Makeup та Kasta.

Середній чек в українських інтернет-магазинах становить 1150–1250 грн, тоді як у закордонних - 2100–2600 грн. Загалом обсяг витрат у міжнародних онлайн-магазинах у 2025 році оцінюється в 90–120 млрд грн.

Аналітики відзначають, що український e-commerce остаточно переходить у статус базової моделі споживання. Головними драйверами ринку залишаються мобільний шопінг, розвиток платіжних технологій і зростання швидкості доставки, а конкуренція між локальними та міжнародними платформами продовжує посилюватися.

