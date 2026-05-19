Перекази та покупки стали найпопулярнішими операціями за кредитками NovaPay

Українці дедалі активніше використовують кредитні картки не як “фінансову подушку”, а для повсякденних витрат. Про це свідчить статистика NovaPay: найбільш популярними операціями стали перекази коштів, покупки в магазинах та оплата послуг доставки.

У NovaPay повідомили, що з моменту запуску кредитної картки у травні 2025 року її оформили понад 74 тисячі клієнтів. Загальний обсяг кредитного портфеля перевищив 800 млн грн.

За даними компанії, найактивніше кредитною карткою користуються українці віком від 23 до 40 років - вони становлять понад 58% усіх користувачів продукту. Близько 60% аудиторії - чоловіки, однак жінки також демонструють високий рівень активності у використанні кредитних коштів.

Середні витрати одного користувача кредитної картки становлять 7 670 грн на місяць. Із цієї суми понад 7 199 грн припадає саме на кредитні кошти. У компанії зазначають, що це свідчить про активне використання кредитки для повсякденних витрат.

Найпоширенішими операціями серед користувачів стали:

перекази на картки інших банків;

покупки в офлайн- та онлайн-магазинах;

оплата доставки та післяплати Нової пошти.

При цьому офлайн-покупки суттєво переважають онлайн-шопінг, а частка операцій зі зняття готівки становить менше 1,4% загального обороту.

Директор з управління ризиками NovaPay Богдан Гривко зазначив, що кредитна картка стала для клієнтів інструментом щоденного користування - для покупок, переказів та оплати послуг. За його словами, компанія також постійно адаптує скорингові моделі та підходи до встановлення кредитних лімітів відповідно до поведінки клієнтів та поточної економічної ситуації.

Оформити кредитну картку NovaPay можна в кілька кліків у застосунку, а рішення щодо кредитного ліміту система ухвалює до 10 секунд.

Максимальний ліміт становить до 200 000 грн, строк кредитування - до 60 місяців за договором із ТОВ "НоваПей Кредит" та до 12 місяців із ТОВ "НоваПей". Реальна річна процентна ставка - 79,59%.

Кредитний ліміт є відновлювальним: після погашення заборгованості він автоматично поновлюється.