NovaPay розширює CRM-інтеграції: вже 5 500 бізнесів автоматизували фінанси

NovaPay продовжує розвивати цифрову екосистему для підприємців та компаній, розширюючи інтеграції з CRM-системами. Наразі близько 5 500 ФОПів та юридичних осіб вже підключили інтеграції та автоматизують фінансові операції безпосередньо у своїх бізнес-системах.

Серед доступних CRM: OneBox, SalesDrive, KeyCRM, Sitniks, Finmap, FinLime, Nomi та Geneiros.

Які переваги CRM-інтеграції

Інтеграція NovaPay із CRM дозволяє підприємцям об’єднати фінанси та операційні процеси в одному середовищі:

автоматичну обробку платежів без переходу між системами;

автоматичне завантаження виписок по рахунках NovaPay у CRM;

формування платіжних посилань для клієнтів (зокрема для користувачів інтернет-еквайрингу);

зменшення кількості ручних операцій і ризику помилок у фінансових даних.

У результаті фінанси стають інтегрованою частиною бізнес-процесів, а не окремою операційною функцією.

У компанії повідомляють, що будуть розвивати цей напрям і додавати нові можливості. У частині CRM-систем уже найближчим часом з’явиться розширений функціонал: виписки по післяоплатах, відстеження операцій по рахунках NovaPay, а також нові можливості інтернет-еквайрингу. Також працюють над тим, щоб підключати ще більше CRM і бухгалтерських сервісів.

CRM-інтеграції особливо корисні для:

інтернет-магазинів із великою кількістю транзакцій;

B2B-компаній із регулярними платежами;

сервісного бізнесу з системним білінгом;

підприємців, які прагнуть мінімізувати ручну фінансову операційку.

Про NovaPay

NovaPay входить до групи компаній NOVA ("Нова пошта") і вже 13 років розвиває платіжну інфраструктуру. Це міжнародний фінансовий сервіс, що об'єднує понад 3600 відділень та єдину мобільну платформу з окремими профілями для особистих і бізнес-задач.

Загальний обсяг переказів у 2025 році через систему NovaPay сягнув 308,5 млрд грн, зростання становило 31%.

Новим CEO компанії у грудні 2025 року став Ігор Сироватко, однак він працював до кінця березня, після чого залишив посаду. Виконуючим обов’язки CEO було призначено Ігоря Приходька, який раніше обіймав посаду фінансового директора компанії.