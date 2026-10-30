Збільшення продажів у 2026 році: які технології змінюють ритейл

У 2026 році перемагають не ті бізнеси, що роблять усе одразу, а ті, хто майстерно комбінує технологічні інновації з класичним сервісом. Старі методи на кшталт простих знижок уже не дають бажаного результату, а ритейлерам, які прагнуть зростання без фізичного розширення торгових площ, потрібні нові драйвери. Як нарощувати продажі без нових точок, з'ясувала команда Dilo : від омніканальності до автоматизації CRM.

Чому прості знижки вже не працюють

Ефективна модель зростання спирається на три компоненти одночасно:

залучення нових покупців,

підвищення конверсії,

та утримання наявних клієнтів (retention).

Відсутність хоча б одного елемента робить систему нестійкою, без нових лідів бізнес задихнеться, без конверсії рекламний бюджет «зіллється». А без утримання доведеться постійно переплачувати за залучення нової аудиторії.

Тобто форма виходить така: більше лідів × вища конверсія × довший життєвий цикл клієнта = стабільне зростання доходу.

Проблема більшості бізнесів у тому, що вони зосереджуються лише на одному з важелів (зазвичай на залученні через рекламу), і ігнорують конверсію та утримання.

Гіперперсоналізація на основі штучного інтелекту

Епоха масових розсилок минула, і сучасний покупець очікує, що бренд вгадає його бажання. Технології на основі ШІ прогнозують попит, аналізуючи сезонність, тренди та навіть погоду. І таким чином допомагають у кількох ключових процесах:

формування товарних рекомендацій ;

динамічне ціноутворення ;

автоматизація комунікації .

Як наслідок впровадження таких інструментів — зменшення відсотка покинутих кошиків і зростання лояльності аудиторії.

Омніканальність: єдиний досвід у всіх каналах

Сучасний покупець не прив'язаний до одного каналу. Людина може побачити рекламу в Instagram, перейти на сайт з мобільного, а завершити покупку в офлайн-точці. Омніканальність передбачає об'єднання всіх точок дотику в єдину систему, де історія замовлень, бонуси та вподобання повинні синхронізуватися миттєво, незалежно від пристрою чи каналу.

Якщо клієнт поклав товар у кошик на смартфоні, він має бачити його, заходячи на сайт з ноутбука. Консультант у фізичному магазині повинен знати про попередні покупки клієнта, щоб дати компетентну пораду. Безшовний досвід усуває бар'єри на шляху до оплати та утримує клієнта в екосистемі бренду, а не штовхає його шукати альтернативу через незручність.

Оновлення обладнання без заморожування обігових коштів

Але нова ідея — це ще не бізнес. Часто їй потрібне обладнання, а значна одноразова закупівля б'є по обігових коштах, особливо якщо попит залежить від сезону.

Візьмемо за приклад співпрацю Veliki.ua з компанією «Інфоцентр Карпати». За даними сервісу eDilo, клієнт планував запустити прокат електробайків і для цього потребував восьми електровелосипедів загальною вартістю 360 тис. грн. Запускатися довелося в умовах зменшення туристичного потоку через війну, про що зазначали в компанії.

Купити техніку одразу було важко, тож Veliki.ua скористалася сервісом eDilo, який дає змогу платити частинами. У блозі eDilo повідомляється, що це допомогло клієнту вчасно запустити прокат і розраховуватися за техніку з отриманого прибутку.

Поетапна оплата справді може полегшити купівлю обладнання для нового напряму. Але чи виправдає вона себе, залежить від умов фінансування, прогнозованого попиту та здатності бізнесу покривати регулярні платежі.

CRM-системи: як технології прибирають людський фактор

Людський фактор часто стає причиною втрати лідів, де менеджер забув передзвонити, повідомлення в месенджері загубилося, рахунок не виставили вчасно. CRM-система бере на себе рутинні задачі, фіксуючи кожен контакт і зберігаючи повну історію взаємодії з клієнтом. Конкретні сценарії автоматизації, які реально економлять час команди:

авторозподіл лідів , де новий лід із вебформи автоматично призначається вільному менеджеру, і жоден запит не залишається без відповіді;

тригерні імейл-послідовності , де система сама нагадує клієнту про покинутий кошик, вітає з днем народження чи пропонує поповнити товар, що закінчується;

автоматичне створення завдань , коли угода переходить на новий етап воронки, CRM одразу призначає відповідальну задачу менеджеру.

Воронка продажів у CRM виконує роль діагностичного інструменту: якщо зі 100 лідів до етапу «Відправлена пропозиція» доходять 30, а до переговорів — лише 15. І система одразу показує, де саме бізнес втрачає клієнтів і що потрібно оптимізувати в першу чергу.

Месенджери — канал продажів, який ігнорує більшість конкурентів

Клієнти вже проводять години в Telegram, Viber та WhatsApp, але багато компаній досі змушують їх дзвонити або заповнювати форми на сайті. Месенджери дають те, чого не може дати жоден інший канал, тобто миттєвість і довіру. Так, клієнт ставить питання про товар у чаті й очікує відповідь за хвилини, а не за години.

Критично важливо, щоб листування зберігалося не в телефоні конкретного менеджера, а в картці клієнта в CRM. Тоді, якщо співробітник звільниться чи захворіє, колега продовжить розмову без втрати контексту й повторних питань до клієнта.

Retention-маркетинг і стратегії підвищення чека

Залучення нового покупця коштує у 5–7 разів дорожче, ніж утримання наявного, однак багато компаній продовжують ігнорувати цей факт, фокусуючись лише на агресивній рекламі. Ефективний retention-маркетинг будується не на спамі акціями, а на цінності. Тобто на корисному контенті, закритих клубах для постійних покупців, системі накопичувальних бонусів.

Паралельно працюють стратегії збільшення середнього чека без залучення нових лідів:

Cross-sell — пропозиція супутніх товарів (до смартфона — чохол, до кавоварки — кава);

Up-sell — мотивація придбати дорожчу версію продукту чи розширену комплектацію.

Грамотно налаштовані блоки «З цим купують» на сайті та відповідно навчений персонал здатні підняти виторг на 15–30% без жодних додаткових витрат на трафік.

Відео, Live Shopping і соціальний доказ

Споживачі все менше читають довгі описи й усе більше дивляться короткі відео, як-то формат Reels, TikTok та Shorts став основним джерелом інформації про товари, знімаючи страхи перед покупкою онлайн. Live Shopping (прямі ефіри з оглядами товарів і можливістю замовити в реальному часі) створює ефект ажіотажу й поєднує розвагу із шопінгом.

Паралельно працює User Generated Content. Це коли фото клієнтів із товаром, відео-розпаковки й чесні огляди переконують покупця краще за будь-які рекламні слогани. Негативні відгуки при цьому не можна ігнорувати чи видаляти, адже конструктивна відповідь здатна перетворити розгніваного клієнта на лояльного.

Гнучкі умови оплати як інструмент конверсії

Фінансова доступність товару часто стає вирішальним фактором, і це стосується не лише роздрібної торгівлі, а й сектору B2B. Можливість розбити платіж на частини знімає психологічний бар'єр високої ціни. Себто для роздрібного клієнта це звична «оплата частинами», для бізнес-клієнта — можливість отримати товар зараз, а розрахуватися вже з прибутку.

Впровадження таких інструментів збільшує і конверсію, і середній чек. Покупець наважується на дорожчий варіант, розуміючи, що навантаження на бюджет буде поступовим, а не одномоментним.

Які ключові метрики варто відстежувати щотижня

Без систематичного вимірювання результатів неможливо зрозуміти, яка з технологій реально працює. Тому потрібно моніторити п'ять базових метрик для контролю.

Метрика Що показує Конверсія воронки Який відсоток лідів стає клієнтами Середній чек Чи працюють cross-sell і up-sell Вартість залучення клієнта (CAC) Скільки коштує залучити одного покупця Довічна цінність клієнта (LTV) Скільки прибутку приносить клієнт за весь час співпраці Швидкість закриття угоди Скільки днів минає від першого контакту до продажу

Якщо показник ефективності продажів (співвідношення прибутку до витрат на продажі й маркетинг) більший за одиницю, команда генерує прибуток на кожен витрачений гривню. А якщо менший — це сигнал про системні труднощі, які варто виявляти якомога раніше.

Нові продажі без нових квадратних метрів дають не окремі «хаки», а система, що працює одразу з трьома важелями: залученням, конверсією та утриманням клієнтів. CRM, ШІ-персоналізація, омніканальність і оплата частинами допомагають масштабуватися без касових розривів і без заморожування обігових коштів в обладнанні чи асортименті.

Взагалі універсальної стратегії не існує, адже інструменти залежать від ніші, бюджету та стадії бізнесу. Але спільний принцип полягає у системному підході та регулярній аналітиці ключових метрик, які дають стабільніший результат, ніж разові рекламні кампанії чи знижки.