В Раде хотят повысить предельную площадь частных домов, которыми компенсируют разрушенное из-за войны жилье

В законопроекте №7198 о компенсациях за повреждение или уничтожение недвижимости вследствие боевых действий ко второму чтению может быть увеличено до 250 квадратных метров, а то и вовсе отменено максимальное ограничение площади недвижимости, которой будут компенсировать разрушенные частные дома.

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Как передает Интерфакс-Украина, об этом сообщила лидер партии "Слуга народа", заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, являющаяся основным инициатором законопроекта.

"Сейчас собралось больше статистики, и мы видим, что условие о компенсации максимум в 150 квадратных метров не покрывают частный сектор. Для частного сектора нужно ставить максимум в 250 квадратных метров", – сказала нардеп.

При этом она сообщила, что некоторые министерства и лично премьер-министр Денис Шмыгаль предлагают возмещать вообще каждый квадратный метр, то есть снять упомянутое ограничение в принципе.

"Ко второму чтению будем обсуждать. Нам нужно было от чего-то отталкиваться: мы посмотрели на статистику, взяли 150 квадратных метров. Сейчас будем пересматривать эту норму", - подчеркнула она.

Шуляк также добавила, что правительство и парламент прорабатывают различные возможные механизмы компенсации жилья для тех, кто утратил его из-за боевых действий, в том числе вариант использования долгостроев.

"Мы работаем над разными механизмами, один из них – выкупить по лучшей цене и достроить долгострой, при этом закрыть очереди на жилье перед военными", – сказала она.

При этом лидер "Слуги народа" заявила, что небольшие повреждения жилья по факту будут восстанавливаться быстрее, чем будет принят в целом данный закон.

Напомним, что в первом чтении парламент его принял 1 апреля. Документ предусматривает, что компенсация за разрушенное или поврежденное жилье может быть предоставлена либо в виде денег, либо в виде финансирования строительства частного дома до 150 квадратных метров, либо в виде финансирования восстановления многоквартирного дома.