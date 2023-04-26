ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Уровень защиты Уровень защиты
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTЫ БИЗНЕСА PATRIOTЫ БИЗНЕСА
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Экономика
Дата публикации

Нацбанк оценит устойчивость банковской системы Украины в условиях войны

нбу, банки, проверка
В 2023 году оценку будут проходить 20 банков. Фото: Минфин

Национальный банк начинает оценку устойчивости банков и банковской системы для определения реального состояния банковского сектора. Проведение этой оценки предусмотрено Меморандумом Международного валютного фонда об экономической и финансовой политике от 24 марта 2023 года.

В НБУ сообщили, что в условиях военного времени эта оценка в 2023 году будет иметь ряд особенностей и будет осуществляться в три этапа:

  • первый – будет включать оценку качества активов и приемлемости обеспечения кредитными операциями, а также проверку оценки стоимости имущества, полученного банком в залог, и расчет нормативов достаточности капитала;
  • второй этап предусматривает экстраполяцию результатов оценки качества активов и приемлемости обеспечения на кредитные операции банка, не попавших в выборку на первом этапе;
  • третий – оценку показателей деятельности банка по базовому сценарию и определение необходимых уровней нормативов достаточности капитала. Техническое задание и модель оценки прогнозных показателей деятельности банка будут отдельно обнародованы на страницах официального Интернет-представительства Национального банка.

В 2023 году оценку будут проходить 20 банков. Это финучреждения, являющиеся лидерами по совокупности показателей объема взвешенных на риск-активов, депозитов и кредитов физических лиц. Общий размер чистых активов этих банков составляет более 90% активов банковской системы.

Банки, которые будут проходить оценку в 2023 году:

  • АО КБ "ПриватБанк",
  • АО "Сбербанк",
  • АО "Райффайзен Банк",
  • АО "СЕМС БАНК",
  • АО "УНИВЕРСАЛ БАНК",
  • АО "ПУМБ",
  • АО "Укрэксимбанк",
  • ОБ "УКРГАЗБАНК",
  • АО "ОТП БАНК",
  • АО "УКРСИББАНК",
  • АО "КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК",
  • АО "КРЕДОБАНК",
  • АО "А-БАНК",
  • АО "ТАСКОМБАНК",
  • АО "ПроКредит Банк",
  • АБ "Южный",
  • АО "БАНК КРЕДИТ ДНЕПР",
  • ПАО "БАНК ВОСТОК",
  • ПАО "МТБ БАНК",
  • АО "ПРАВЭКС БАНК".

Результаты оценки устойчивости банков и банковской системы Украины будут обнародованы до 31 марта 2024 года.

Напомним, вчера Национальный банк Украины временного приостановил лицензии на предоставление финансовых услуг двум финансовым компаниям.

Автор:
Татьяна Гойденко