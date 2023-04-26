Нацбанк оценит устойчивость банковской системы Украины в условиях войны

Национальный банк начинает оценку устойчивости банков и банковской системы для определения реального состояния банковского сектора. Проведение этой оценки предусмотрено Меморандумом Международного валютного фонда об экономической и финансовой политике от 24 марта 2023 года.

В НБУ сообщили, что в условиях военного времени эта оценка в 2023 году будет иметь ряд особенностей и будет осуществляться в три этапа:

первый – будет включать оценку качества активов и приемлемости обеспечения кредитными операциями, а также проверку оценки стоимости имущества, полученного банком в залог, и расчет нормативов достаточности капитала;

второй этап предусматривает экстраполяцию результатов оценки качества активов и приемлемости обеспечения на кредитные операции банка, не попавших в выборку на первом этапе;

третий – оценку показателей деятельности банка по базовому сценарию и определение необходимых уровней нормативов достаточности капитала. Техническое задание и модель оценки прогнозных показателей деятельности банка будут отдельно обнародованы на страницах официального Интернет-представительства Национального банка.

В 2023 году оценку будут проходить 20 банков. Это финучреждения, являющиеся лидерами по совокупности показателей объема взвешенных на риск-активов, депозитов и кредитов физических лиц. Общий размер чистых активов этих банков составляет более 90% активов банковской системы.

Банки, которые будут проходить оценку в 2023 году:

АО КБ "ПриватБанк",

АО "Сбербанк",

АО "Райффайзен Банк",

АО "СЕМС БАНК",

АО "УНИВЕРСАЛ БАНК",

АО "ПУМБ",

АО "Укрэксимбанк",

ОБ "УКРГАЗБАНК",

АО "ОТП БАНК",

АО "УКРСИББАНК",

АО "КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК",

АО "КРЕДОБАНК",

АО "А-БАНК",

АО "ТАСКОМБАНК",

АО "ПроКредит Банк",

АБ "Южный",

АО "БАНК КРЕДИТ ДНЕПР",

ПАО "БАНК ВОСТОК",

ПАО "МТБ БАНК",

АО "ПРАВЭКС БАНК".

Результаты оценки устойчивости банков и банковской системы Украины будут обнародованы до 31 марта 2024 года.

Напомним, вчера Национальный банк Украины временного приостановил лицензии на предоставление финансовых услуг двум финансовым компаниям.