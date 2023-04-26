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Нацбанк оценит устойчивость банковской системы Украины в условиях войны
Национальный банк начинает оценку устойчивости банков и банковской системы для определения реального состояния банковского сектора. Проведение этой оценки предусмотрено Меморандумом Международного валютного фонда об экономической и финансовой политике от 24 марта 2023 года.
В НБУ сообщили, что в условиях военного времени эта оценка в 2023 году будет иметь ряд особенностей и будет осуществляться в три этапа:
- первый – будет включать оценку качества активов и приемлемости обеспечения кредитными операциями, а также проверку оценки стоимости имущества, полученного банком в залог, и расчет нормативов достаточности капитала;
- второй этап предусматривает экстраполяцию результатов оценки качества активов и приемлемости обеспечения на кредитные операции банка, не попавших в выборку на первом этапе;
- третий – оценку показателей деятельности банка по базовому сценарию и определение необходимых уровней нормативов достаточности капитала. Техническое задание и модель оценки прогнозных показателей деятельности банка будут отдельно обнародованы на страницах официального Интернет-представительства Национального банка.
В 2023 году оценку будут проходить 20 банков. Это финучреждения, являющиеся лидерами по совокупности показателей объема взвешенных на риск-активов, депозитов и кредитов физических лиц. Общий размер чистых активов этих банков составляет более 90% активов банковской системы.
Банки, которые будут проходить оценку в 2023 году:Подписывайтесь на наш Telegram канал
- АО КБ "ПриватБанк",
- АО "Сбербанк",
- АО "Райффайзен Банк",
- АО "СЕМС БАНК",
- АО "УНИВЕРСАЛ БАНК",
- АО "ПУМБ",
- АО "Укрэксимбанк",
- ОБ "УКРГАЗБАНК",
- АО "ОТП БАНК",
- АО "УКРСИББАНК",
- АО "КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК",
- АО "КРЕДОБАНК",
- АО "А-БАНК",
- АО "ТАСКОМБАНК",
- АО "ПроКредит Банк",
- АБ "Южный",
- АО "БАНК КРЕДИТ ДНЕПР",
- ПАО "БАНК ВОСТОК",
- ПАО "МТБ БАНК",
- АО "ПРАВЭКС БАНК".
Результаты оценки устойчивости банков и банковской системы Украины будут обнародованы до 31 марта 2024 года.
Напомним, вчера Национальный банк Украины временного приостановил лицензии на предоставление финансовых услуг двум финансовым компаниям.