Первый квартал почти все украинские банки завершили с прибылью: какие причины и динамика

Платежеспособные банки в январе-марте получили 34 миллиарда гривен чистой прибыли против 152 миллионов гривен убытка в I квартале 2022 года. Как сообщает Национальный банк Украины, по состоянию на 1 апреля только пять банков из 65 платежеспособных были убыточными, получив совокупный убыток в 40 миллионов гривен.

Отмечается, что главными факторами прибыльности сектора стали рост доходов в результате постепенного возобновления банковской деятельности и сравнительно незначительные объемы доформирования резервов.

В частности, операционный доход банков вырос в этот период на 48% в годовом исчислении. Чистый процентный доход за I квартал в годовом исчислении увеличился на 41%: несмотря на значительное увеличение процентных расходов в результате повышения процентных ставок по депозитам, процентные доходы выросли еще более существенно. В свою очередь, чистый комиссионный доход по сравнению с результатом І квартала 2022 года вырос на 20%.

"Объемы банковских услуг возобновляются с постепенным возобновлением экономической активности, в том числе и после обстрелов энергетической инфраструктуры в конце прошлого – начале текущего года", – отмечает регулятор.

Также в НБУ указывают, что повышению доходности банков способствует и положительный результат операций по купле-продаже валюты, который в I квартале был в 2,3 раза выше в годовом исчислении.

Чистая операционная прибыль до отчисления в резервы увеличилась в I квартале 2023 года в годовом исчислении вдвое - до 45,9 миллиарда гривен. Темпы отчислений в резервы под ущерб от активных операций снизились по сравнению с показателями января-марта предыдущего года на 82% (то есть в 5,5 раза), в том числе в резервы под кредиты – на 90% (то есть в 10 раз).

По данным регулятора, с начала полномасштабного российского вторжения банки сформировали резервы под кредитные потери на 108 миллиардов гривен. Рентабельность капитала сектора на 1 апреля составила 58% по сравнению с -0,25% годом ранее, а начисленный за квартал налог на прибыль превысил соответствующий годовой показатель исторически наиболее прибыльного 2021 года.

Напомним также, что недавно НБУ объявил о начале оценки устойчивости банков и банковской системы для определения реального состояния сектора в условиях войны. В этом году оценку регулятора будут проходить 20 банков, в том числе крупнейшие.

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