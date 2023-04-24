За время военного положения украинские банки выдали льготных кредитов почти на 101 млрд грн

За время действия военного положения в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" банки выдали 25035 льготных кредитов на 100,97 млрд грн. Обновленные данные опубликовали на сайте министерства финансов Украины.

Среди кредитных договоров, заключившихся с начала полномасштабного вторжения:

1,55 млрд грн – на инвестиционные цели;

7,30 млрд грн – как антикризисные кредиты;

4,35 млрд грн – как рефинансирование предварительно полученных кредитов;

27,46 млрд грн – кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;

56,794 млрд грн – на антивоенные цели.

За прошедшую неделю в рамках Программы выдано 315 льготных кредитов на сумму 1,7 млрд. грн.

В целом с начала программы "Доступные кредиты 5-7-9%" предприниматели получили от банков 59 857 кредитов на общую сумму 190,59 млрд грн, из которых 39 343 - от банков государственного сектора экономики на общую сумму 80,64 млрд гривен.

Как ранее рассказывали в министерстве экономики, чаще всего за кредитами обращаются предприниматели из Львовской, Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Киевской, Винницкой области и г. Киева.

Чаще всего кредитуются по программе предприятия, работающие в сферах:

сельского хозяйства (53%);

торговли и производства (24%);

промышленной переработки (14 %).

Напомним, что правительственная программа "Доступные кредиты 5-7-9%" позволяет привлечь до 60 млн грн под 0% на период действия военного времени +1 месяц. Для розничных торговых сетей доступны кредитные средства в размере до 1 млрд грн под 5% годовых, что позволяет своевременно рассчитаться с поставщиками и пополнить финансовый баланс.

В марте 2023 года Кабмин оптимизировал программу государственной поддержки "Доступные кредиты 5-7-9%".

Правительство продлило срок, в течение которого сельскохозяйственные товаропроизводители могут получить финансовую поддержку для посевной кампании, в частности, с возможностью пролонгации выданных кредитов для посевных работ при погашении представителями крупного и среднего агробизнеса до 25% полученного кредита и возможностью предоставления государственных гарантий для обеспечения частичного выполнения долговых обязательств по таким кредитам.

Поддержку агропроизводителей в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9" правительство начало в марте 2022 года. Благодаря этому бизнес получал кредиты в банках-партнерах с обычной процентной ставкой, а государство компенсировало часть процентов.