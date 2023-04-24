За час воєнного стану українські банки видали пільгових кредитів на майже 101 млрд грн

За час дії воєнного стану в межах державної програми “Доступні кредити 5-7-9%” банки видали 25 035 пільгових кредитів на 100,97 млрд грн. Оновлені дані опублікували на сайті міністерства фінансів України.

Серед кредитних договорів, які вклали з початку повномасштабного вторгнення:

1,55 млрд грн – на інвестиційні цілі;

7,30 млрд грн – як антикризові кредити;

4,35 млрд грн – як рефінансування попередньо отриманих кредитів;

27,46 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

56,794 млрд грн – на антивоєнні цілі.

За минулий тиждень у межах Програми видано 315 пільгових кредитів на суму 1,7 млрд грн.

Загалом, з початку програми “Доступні кредити 5-7-9%” підприємці отримали від банків 59 857 кредитів на загальну суму 190,59 млрд грн, з яких 39 343 – від банків державного сектору економіки на загальну суму 80,64 млрд гривень.

Як раніше розповідали в міністерстві економіки, найчастіше за кредитами звертаються підприємці з Львівської, Одеської, Дніпропетровської, Харківської, Київської, Вінницька області та м. Київ.

Найчастіше кредитуються за програмою підприємства, що працюють в сферах:

сільського господарства (53%);

торгівлі та виробництва (24%);

промислової переробки (14%).

Нагадаємо, що урядова програма «Доступні кредити 5-7-9%» дозволяє залучити до 60 млн грн під 0% на період дії воєнного часу +1 місяць. Для роздрібних торгових мереж доступні кредитні кошти в розмірі до 1 млрд грн під 5% річних, це дозволяє вчасно розрахуватися з постачальниками та поповнити фінансовий баланс.

У березні 2023 року Кабмін оптимізував програму державної підтримки "Доступні кредити 5-7-9%".

Уряд продовжив строк, впродовж якого сільськогосподарські товаровиробники можуть отримати фінансову підтримку для посівної кампанії, зокрема, з можливістю пролонгації виданих кредитів для здійснення посівних робіт за умови погашення представниками великого та середнього агробізнесу до 25% отриманого кредиту та можливістю надання державних гарантій для забезпечення часткового виконання боргових зобов’язань за такими кредитами.

Підтримку агровиробників в рамках програми "Доступні кредити 5-7-9" уряд розпочав в березні 2022 року. Завдяки цьому бізнес отримував кредити у банках-партнерах зі звичайною процентною ставкою, а держава компенсувала частину відсотків.