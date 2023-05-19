Прибыль украинских банков выросла в три раза: ТОП-10 финучреждений

В первом квартале 2023 года прибыль украинских банков выросла в три раза по сравнению с соответствующим периодом в 2021 году до полномасштабной войны. Приватбанк заработал почти половину общей прибыли всех банков страны.

Об этом сообщает платформа Опендатабот.

Отмечается, что более половины общей прибыли заработали государственные банки.

"Приватбанк, Райффайзен и ПУМБ являются лидерами среди своих групп банков по доходности. Несколько банков закончили первый квартал с убытками, но в целом прибыль банков значительно выросла по сравнению с предыдущим периодом", - отмечают в Опендатабот.

Так, за первый квартал 2023 65 банков в Украине заработали 34 млрд грн. Это втрое больше, чем за I квартал 2021 года – 10,9 млрд грн. Следует упомянуть, что по состоянию на конец марта 2022 года украинские банки вообще имели отрицательный баланс.

Среди всех банков в стране уверенно держат лидерство государственные банки. Так, все 4 государственных банка попали в топ-10 финансовых учреждений в стране по результатам первого квартала 2023 года. В топ по доходности также попали пять банков с иностранным капиталом и только один — с частным. Финучреждения из этого перечня заработали 88% от всей прибыли украинских банков (30 млрд из 34 млрд грн).

Сейчас в топ-10 украинских банков по прибыли входят:

1. АО "ПриватБанк", 16.04 млрд.

2. АО "Ощадбанк", 2.09 млрд.

3. АО "Райффайзен Банк", 2.06 млрд.

4. АО "УкрСиббанк", 1.75 млрд.

5. АО "ПУМБ", 1.54 млрд.

6. АО "ОТП Банк", 1.46 млрд.

7. АБ "Укргазбанк", 1.43 млрд.

8. АО "Ситибанк", 1.4 млрд.

9. АО "СЕНС БАНК", 1.19 млрд.

10. АО "Укрэксимбанк", 1.14 млрд.

Аналитики отмечают, что только 5 банков из 65 (8%) закончили I квартал 2023 года с убытком в размере 39,8 млн грн.

"В целом государственные банки заработали 20,7 млрд грн - это 61% от общей прибыли всех банков в Украине. Первенство стабильно удерживает Приватбанк. За первые 3 месяца текущего года банк заработал почти в 7 раз больше, чем за соответствующий период 2021 года: 16 млрд грн против 2,4 млрд грн. В настоящее время его доля в общей прибыли всех банков составляет 47%.", - подчеркивают в Опендатабот.

Там добавляют, что банки с иностранным капиталом за первый квартал текущего года заработали 26% от прибыли всех банков страны — 9 млрд грн. Из всей группы только одно учреждение – Правэкс банк – завершило период с убытком в 4,8 млн грн.

1 место среди банков с иностранным капиталом стабильно занимает Райффайзен. Его прибыль за квартал составила 2,06 млрд грн. В топ-3 также попали УкрСиббанк и ОТП банк.

Среди банков с частным капиталом наибольшее количество финучреждений, завершивших первый квартал 2023 года с убытками. Так, 4 банка из 46 получили убытки в размере 35 млн грн.

В общей сложности группа банков с частным капиталом за три месяца заработала 4,35 млрд грн. Более трети (35%) от заработков этой группы приходится на ПУМБ. За первый квартал прибыль ПУМБ составила 1,54 млрд грн. В топ-3 в группе банков с частным капиталом также попали Универсал банк (Монобанк) и "Южный".

Отметим, что украинская банковская система демонстрирует значительное увеличение резервов и рост прибыльности. За 2022 год банковский сектор накопил в своих резервах 119 млрд грн, что в 35 раз больше против накопленных в 2021 году 3,4 млрд грн.

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