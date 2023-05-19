Прибуток українських банків зріс втричі: ТОП-10 фінустанов

У першому кварталі 2023 року прибуток українських банків зріс втричі порівняно з відповідним періодом у 2021 році, до великої війни.Приватбанк заробив майже половину загального прибутку всіх банків країни.

Про це повідомляє платформа Опендатабот.

Зазначається, що більше половини від загального прибутку заробили державні банки.

"Приватбанк, Райффайзен та ПУМБ є лідерами серед своїх груп банків за прибутковістю. Кілька банків закінчили перший квартал зі збитками, але загалом прибуток банків значно виріс до попереднього періоду", - зауважують в Опендатабот.

Так, за перший квартал 2023 року 65 банків в Україні заробили 34 млрд грн. Це утричі більше, ніж за І квартал 2021 року — 10,9 млрд грн. Варто згадати, що станом на кінець березня 2022 року українські банки взагалі мали негативний баланс.

Серед усіх фінустанов в країні впевнено тримають лідерство державні банки. Так, усі 4 державні банки потрапили до топ-10 фінансових установ в країні по результатах першого кварталу 2023 року. У топ за прибутковістю також потрапили 5 банків з іноземним капіталом та лише один — з приватним. Фінустанови з цього переліку заробили 88% від усього прибутку українських банків (30 млрд з 34 млрд грн).

Наразі до топ-10 українських банків за прибутком входять:

1. АТ "ПриватБанк" , 16.04 млрд.

2. АТ "Ощадбанк", 2.09 млрд.

3. АТ "Райффайзен Банк", 2.06 млрд.

4. АТ "УкрСиббанк", 1.75 млрд.

5. АТ "ПУМБ", 1.54 млрд.

6. АТ "ОТП Банк", 1.46 млрд.

7. АБ "Укргазбанк", 1.43 млрд.

8. АТ "Сітібанк" , 1.4 млрд.

9. АТ "СЕНС БАНК" , 1.19 млрд.

10 . АТ "Укрексімбанк", 1.14 млрд.

Аналітики зауважують, що лише 5 банків з 65 (8%) закінчили І квартал 2023 року зі збитками у розмірі 39,8 млн грн.

"Загалом державні банки заробили 20,7 млрд грн — це 61% від загального прибутку усіх банків в Україні. Першість стабільно утримує Приватбанк. За перші 3 місяці поточного року банк заробив майже у 7 разів більше, аніж за відповідний період 2021 року: 16 млрд грн проти 2,4 млрд грн. Наразі його частка у загальному прибутку всіх банків складає 47%.", - підкреслюють в Опендатабот.

Там додають, що разрм банки з іноземним капіталом за перший квартал поточного року заробили 26% від прибутку усіх банків країни — 9 млрд грн. З усієї групи лише одна установа — Правекс банк — завершила період зі збитками у 4,8 млн грн.

1 місці cеред банків з іноземним капіталом стабільно займає Райффайзен. Його прибуток за квартал склав 2,06 млрд грн. До топ-3 також потрапили Укрсиббанк та ОТП банк.

Серед банків з приватним капіталом найбільша кількість фінустанов, що завершили перший квартал 2023 року зі збитками. Так, 4 банки з 46 отримали збитки у розмірі 35 млн грн.

Загалом група банків з приватним капіталом за три місяці заробила 4,35 млрд грн. Більш ніж третину (35%) від заробітків цієї групи припадає на ПУМБ. За перший квартал прибуток ПУМБ склав 1,54 млрд грн. До топ-3 у групі банків з приватним капіталом також потрапили Універсал банк (Монобанк) та "Південний".

Зауважимо, за рік від початку повномасштабної війни українська банківська система демонструє значне збільшення резервів та ріст прибутковості. За 2022 рік банківський сектор накопичив у своїх резервах 119 млрд грн, що у 35 разів більше проти накопичених у 2021 році 3,4 млрд грн.

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